Cuatro detenidos en Hortaleza por hacerse pasar por policías y planear un robo violento

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de cuatro varones en el distrito madrileño de Hortaleza después de ser descubiertos mientras planificaban un posible robo con violencia y se hacían pasar por policías, portando rotativo luminoso y armas.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 24 de marzo, cuando una llamada recibida a través de la Sala CIMACC 091 alertó de que los ocupantes de un vehículo estaban manipulando lo que parecía ser un arma de fuego, según ha informado la Policía en un comunicado.

A su llegada, los agentes identificaron a los cuatro individuos y, tras inspeccionar el interior del coche, localizaron un pasamontañas y otras prendas de color negro para ocultar el rostro, así como anotaciones de transacciones de droga y más de 900 euros en efectivo.

Posteriormente, los policías realizaron una batida por la zona y localizaron en un área ajardinada, oculto tras unos arbustos, una bolsa que contenía un arma de fuego y un rotativo luminoso de tipo policial, presuntamente utilizado para simular ser agentes.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, tentativa de robo con violencia y grupo criminal, y todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.