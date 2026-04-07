La "cantidad ingente de personas" desborda las previsiones de Almeida: Madrid, primer destino de España en Semana Santa

El volumen de gente en Madrid durante la Semana Santa ha "desbordado" todas las previsiones del Ayuntamiento. Es esa "cantidad ingente de personas", en palabras de José Luis Martínez-Almeida, la que ha convertido a la capital en el principal destino turístico del país para estas fechas.

"Nosotros ya decíamos que Madrid iba a ser el primer destino turístico nacional en Semana Santa y tiene mérito que lo hayamos logrado", ha destacado un orgulloso Almeida.

A pesar de que el aumento de público en las calles durante las procesiones y demás actos ha sido tal, ha matizado el alcalde, "no quiere decir que se hayan desbordado nuestros servicios públicos".

En ese sentido, el regidor ha puesto en valor el trabajo de los equipos de seguridad y emergencias municipales, que han gestionado un dispositivo que se ha cerrado sin apenas incidentes. A su juicio, el operativo "ha respondido perfectamente en un escenario" en el que, aunque se esperaba mucha afluencia, "no suponíamos que iba a haber tanta gente como ha habido".

También el Consistorio ha agradecido el trabajo sostenido de las hermandades y cofradías durante todo el año, que ha contribuido a dar forma a una Semana Santa que "muestra la mejor cara de la ciudad".

A falta de las cifras definitivas, Almeida ha anticipado que, "desde luego", el impacto económico "va a ser el más alto que hayamos alcanzado nunca".

Todo ello, ha añadido el edil, teniendo en cuenta la competencia con otros destinos turísticos en España, tanto de sol y playa, como de ciudades con tradiciones muy consolidadas durante estas fechas: "Creo que también es para sentirnos orgullosos".