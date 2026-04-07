Noelia Tejedor anuncia su candidatura al COFM con un programa centrado en la transparencia y la defensa profesional

La farmacéutica Noelia Tejedor ha presentado su candidatura a la presidencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), tras la convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno y a la Comisión de Recursos. Este anuncio marca el inicio oficial del proceso electoral para los próximos meses en la institución.

La lista 'Impulso Farmacéutico' se centra en un proyecto orientado a reformar el modelo colegial y reforzar el papel sanitario del farmacéutico. Tejedor ha declarado que su equipo se define como "una candidatura sólida, con experiencia y conocimiento institucional", enfocándose en ofrecer soluciones reales a los farmacéuticos y recuperar la representatividad del Colegio.

Entre los compromisos de la candidatura destaca la transformación del COFM en una institución más accesible y participativa, con mayor transparencia en la gestión. Tejedor manifestó que buscan "una rendición de cuentas efectiva ante los colegiados", lo que es fundamental para restaurar la confianza en la institución.

El programa electoral incluye la defensa del modelo farmacéutico frente a injerencias externas y la protección de las competencias profesionales. En este sentido, se plantea una interlocución firme con la Administración, orientada a garantizar la sostenibilidad del sector y su papel dentro del sistema sanitario.

Compromisos claros y concretos

En el ámbito económico, la candidatura propone medidas para mejorar la rentabilidad de la farmacia. Esto incluye la revisión de los márgenes profesionales y la optimización de la facturación. El objetivo es la reinversión de recursos en el sistema farmacéutico para reforzar su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Asimismo, la lista de Tejedor apuesta por el desarrollo de los servicios profesionales farmacéuticos. Se busca un reconocimiento efectivo de estos servicios, vinculando el crecimiento clínico de la profesión con nuevas oportunidades de desarrollo económico y profesional.

La formación es otro de los pilares del programa, que propone un modelo independiente y acreditado. Este modelo debe adaptarse a todas las modalidades de ejercicio, fomentando la especialización, la investigación y la colaboración con universidades y sociedades científicas.

El proyecto también incluye reformas institucionales centradas en la transparencia y el buen gobierno. Las auditorías externas y el desarrollo de sistemas de compliance son algunas de las medidas que se plantean para mejorar la participación y la gobernanza interna del Colegio.

Una propuesta de cambio

Además, la candidatura contempla medidas específicas dirigidas a distintos ámbitos profesionales del farmacéutico. Desde la farmacia comunitaria hasta la hospitalaria, la industria y la salud pública, el objetivo es ampliar la representatividad del COFM y dar respuesta a la diversidad del colectivo.

Con cerca de 15.000 farmacéuticos llamados a votar, la candidatura de Tejedor se presenta como una propuesta de cambio. Su meta es "recuperar la credibilidad, la utilidad y el papel sanitario del Colegio", en un proceso electoral que definirá el rumbo de la profesión farmacéutica en Madrid en los próximos años.