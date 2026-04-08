Abre en Madrid el mayor parque hinchable del mundo para todos los públicos

Madrid recibe de nuevo a Funbox, el parque hinchable más grande del mundo, que tras recorrer varias ciudades españolas como Alicante o Cartagena regresa a la capital con su oferta de entretenimiento para toda la familia. Con más de 4.000 metros cuadrados y diez áreas de juego, el parque incluye atracciones como el tobogán de siete metros, la ninja wall, la carrera de obstáculos, combates por equipos y el gumball galop. Cada visita dura 80 minutos, tiempo suficiente para saltar, deslizarse, trepar y liberar energía en un entorno seguro.

El parque estará ubicado en el Centro Comercial Gran Plaza 2 (Majadahonda) y las entradas ya están disponibles. Las sesiones tienen un precio de 11 euros, mientras que los menores de 2 años entran gratis. Se recomienda acudir con calcetines antideslizantes y llegar 30 minutos antes para disfrutar al máximo.

Diversión para todas las edades

Funbox está pensado para público de 0 a 99 años, con normas de seguridad claras: los niños menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Para quienes busquen comparativa, Madrid también cuenta con parques como el Parque de Ingenieros, Cerro del Aire, Dragón Rojo de Usera, El Bosque Encantado o el Parque del Dinosaurio del Manzanares, pero ninguno ofrece una experiencia hinchable tan completa.

El parque es al aire libre y garantiza reubicación o devolución si el mal tiempo impide abrir. Una oportunidad única en Madrid para disfrutar de la mayor experiencia hinchable del mundo.