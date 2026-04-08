Bronca monumental en la Asamblea y expulsión de una diputada de Más Madrid tras filtrarse un chat interno a 'El Plural'

Una diputada de Más Madrid ha sido expulsada este miércoles de la Comisión de Estudio sobre el impacto de las drogas en la Comunidad de Madrid tras interrumpir de forma reiterada al presidente. La sesión ha terminado además con la retirada del resto de grupos parlamentarios, que han dejado al Partido Popular solo en la sala, tras una bronca derivada de la filtración de un chat interno a El Plural.

El presidente de la comisión, el popular Ismael Sirio López, apenas ha iniciado el orden del día cuando la vicepresidenta, la diputada de Más Madrid Marta Carmona Osorio, ha intentado entregarle un escrito en nombre de su grupo. "No es el momento", le ha indicado él. "Creo que sí es el momento, en tanto que habla del próximo punto", le ha respondido ella.

Carmona ha solicitado entonces intervenir alegando al artículo 115 del Reglamento: "Se está incluyendo en el orden del día un punto que no cumple con el artículo 108 al no cumplir todos los trámites parlamentarios y haberse incluido en el orden del día sin mayoría parlamentaria. Esto está recogido en este escrito que le hago entrega en tanto que afecta al punto del orden del día que usted va a introducir".

Ante esto, el presidente ha contestado que la cuestión quedaba sustanciada, lo que ha provocado la réplica de la diputada: "Si no lo ha leído, no puede tomar nota de un documento que no ha leído".

A partir de ese momento, Sirio López le ha reiterado a Carmona hasta en siete ocasiones seguidas que no tenía "la palabra" mientras trataba de continuar con la sesión. Ante las nuevas interrupciones de la de Más Madrid, el presidente de la comisión le ha dado un primer aviso.

Ha sido en este punto cuando el grupo parlamentario Vox ha pedido la palabra para "impugnar la convocatoria", al considerar que el dictamen del Partido Popular se había presentado "fuera de plazo" y que por tanto no podía "debatirse ni votarse en la comisión de hoy". Tras exponer su posición, han sido los primeros en abandonar la sala.

También ha querido tomar la palabra el grupo Popular para denunciar lo que ha calificado como una filtración "sin precedentes" del grupo de trabajo de la comisión. En concreto, ha hecho referencia a la información publicada ayer martes por El Plural, en la que se afirma haber tenido acceso a mensajes del grupo de WhatsApp de este órgano. "Es una línea roja que alguien de esta comisión ha cruzado. Lo grave no es el contenido, es el hecho de que un diputado o diputada haya filtrado con objetivos políticos el grupo de trabajo con signos de puntuación", ha señalado el portavoz popular.

Tras retomar Sirio López la palabra y hacer referencia a esta conversación filtrada, Carmona ha vuelto a interrumpir, motivo por el cual ha recibido un segundo aviso por su parte. Así, la diputada ha seguido señalando el documento ya en manos del presidente popular, lo que ha motivado un tercer aviso: "Tercer aviso. Esto me parece una falta de educación gravísima. A la cuarta abandona usted la sala y más ocupando el puesto que está ocupando".

Acabo de expulsar a la diputada de Más Madrid, Marta Carmona de la Comisión de la Asamblea de Madrid.

Más de 2 minutos de interrupciones, mala educación y faltas de respeto.

Intolerable. pic.twitter.com/tyPjHsHzfB — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) April 8, 2026

Minutos después, Carmona ha vuelto a solicitar la palabra, que le ha sido denegada. "Le he retirado la palabra. Si le doy una advertencia más, tiene que usted abandonar la comisión", le ha recordado el presidente. Sin efecto, la de Más Madrid ha continuado insistiendo en que el presidente "estaba ignorando deliberadamente el artículo 108".

Tras otra interrupción, Sirio López ha ordenado su expulsión: "Queda usted expulsada de esta comisión, entiendo que es lo que quería y lo ha conseguido. Ya tiene usted su corte de vídeo, ya lo puede usted pasar a El Plural o al medio que quiera".

Carmona ha abandonado entonces la comisión, seguida inmediatamente por el resto de diputados de su grupo parlamentario, Más Madrid. Posteriormente, también se ha retirado el grupo Socialista. Y es así como la sala ha quedado finalmente con la única presencia del portavoz del grupo Popular, Rafael Núñez Huesca.

Cada vez que te saltes el reglamento de la Asamblea de Madrid como has hecho hoy, voy a recordarte que existen unas normas y tu trabajo es respetarlas. No solo sois unos chapuceros, también sois unos tramposos. Menos tuitear y más estudiarse el reglamento, que no te lo sabes. https://t.co/GrRahBIiIB — Marta Carmona (@MartaCarmonaOs) April 8, 2026

Más tarde, en sus redes sociales, la de Más Madrid ha advertido al presidente: "Cada vez que te saltes el Reglamento de la Asamblea de Madrid como has hecho hoy, voy a recordarte que existen unas normas y tu trabajo es respetarlas. No solo sois unos chapuceros, también sois unos tramposos. Menos tuitear y más estudiarse el reglamento, que no te lo sabes".