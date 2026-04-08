La C-5 modifica su recorrido por obras: qué días y a qué hora tendrás que hacer transbordo

La línea C-5 de Cercanías Madrid modificará su recorrido durante cuatro fines de semana entre abril y mayo debido a las obras que ADIF ejecuta en la estación de Atocha Cercanías, según ha informado Renfe.

Durante estos periodos, los trenes de la línea que conecta Móstoles-El Soto con Humanes comenzarán y terminarán su trayecto en Atocha hasta las 10:00 horas, lo que obligará a los viajeros a realizar transbordos si desean continuar el recorrido habitual.

Las fechas afectadas

La alteración del servicio se aplicará los fines de semana de los días 11 y 12, 18 y 19, y 25 y 26 de abril, además del fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Renfe ha precisado que el fin de semana del 2 y 3 de mayo queda excluido de este calendario al coincidir con la festividad del Día de la Comunidad de Madrid, cuando se prevé una mayor demanda de transporte.

Durante las jornadas afectadas, la limitación estará vigente desde el inicio del servicio hasta las 10:00 horas. A partir de ese momento, la línea recuperará su funcionamiento habitual, con cabeceras en Móstoles-El Soto y Humanes/Fuenlabrada.

Transbordos obligatorios

Como consecuencia de esta reorganización, los viajeros que necesiten continuar su trayecto más allá de Atocha deberán realizar un transbordo en esta estación para seguir utilizando la línea C-5. Renfe ha señalado que la medida afecta a los trenes en ambos sentidos de la línea, por lo que todos los servicios matinales de esas jornadas tendrán como origen y destino Atocha. El resto del día, una vez finalizada la franja horaria afectada, el servicio se prestará con normalidad en todo el recorrido.

La modificación responde a una nueva fase de las obras que ADIF está ejecutando en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías. Estos trabajos tienen como objetivo incrementar la capacidad operativa de la estación, especialmente en beneficio de las líneas C-3 y C-4.

Según ha indicado Renfe, la planificación de estas actuaciones ha tenido en cuenta la menor afluencia de viajeros durante el periodo de Semana Santa, con el fin de reducir el impacto sobre los usuarios habituales del servicio.

Información a los usuarios

La compañía ferroviaria ha activado varios canales para informar a los viajeros sobre estos cambios temporales. Entre ellos, destacan los avisos mediante megafonía en trenes y estaciones, la instalación de cartelería informativa, así como la difusión a través de redes sociales y su canal de WhatsApp.

Además, Renfe recomienda a los usuarios consultar la información actualizada antes de iniciar su viaje, especialmente durante los fines de semana afectados por estas restricciones.