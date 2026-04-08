La Comunidad de Madrid ha aprobado una ayuda directa de 300.000 euros a la Universidad Complutense para financiar la gestión del Distrito Único en el curso 2026/27, el sistema que centraliza el acceso a los estudios de grado en las universidades públicas de la región.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a esta dotación económica destinada a cubrir gastos de personal, equipos informáticos y espacios para coordinar el proceso de preinscripción y admisión. El sistema permite a los estudiantes acceder, mediante una única solicitud, a las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, de Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.

A través de este procedimiento, los aspirantes pueden ordenar por preferencia los grados que desean cursar entre toda la oferta disponible, así como elegir el centro en el que quieren estudiar. Esta fórmula unificada evita la presentación de múltiples solicitudes y centraliza la gestión en un solo proceso administrativo.

La Complutense, encargada de asignar las plazas

La Universidad Complutense asume la gestión técnica del sistema, incluyendo la asignación de plazas en las fases ordinaria y extraordinaria. Esta función resulta clave para distribuir a los estudiantes en función de sus preferencias y de las notas de acceso.

El modelo de Distrito Único permite que la adjudicación de plazas se realice bajo criterios comunes para todas las universidades implicadas, lo que contribuye a homogeneizar el proceso y a garantizar su funcionamiento coordinado.

Durante el curso 2025/26, más de 65.000 personas participaron en este proceso para acceder a alguno de los cerca de 450 títulos oficiales ofertados por las seis universidades públicas madrileñas. Estos datos reflejan el volumen de solicitudes que gestiona el sistema y la necesidad de mantener una infraestructura técnica y administrativa capaz de absorber la demanda en cada convocatoria.

Mejora de gestión

La iniciativa parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que señala que esta financiación busca mejorar la atención a los ciudadanos y facilitar los trámites de acceso a la universidad.

Además, el Ejecutivo autonómico apunta que el sistema contribuye a promover las enseñanzas universitarias y a incrementar el interés de los estudiantes, tanto nacionales como internacionales, por cursar estudios superiores en la Comunidad de Madrid.

La centralización del proceso permite simplificar los trámites y reducir la carga administrativa para los solicitantes, al tiempo que coordina la oferta de plazas disponible en las universidades públicas.