La doble cara de los rodajes en Madrid: impacto económico millonario y molestias a los vecinos

La industria audiovisual se está consolidando como uno de los motores económicos de Madrid. Los datos avalan esta realidad: entre 2021 y 2024, los rodajes de largometrajes y series en la ciudad han generado 1.541,9 millones de euros de impacto económico y han alcanzado los 10.101 empleos equivalentes a tiempo completo.

Estas cifras corresponden al estudio 'Dimensión e impacto de los rodajes de largometrajes y series en Madrid', elaborado por Madrid Film Office —oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid— en colaboración con el Instituto Universitario de Predicción Económica L. R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid. El informe ha analizado 415 proyectos realizados en la capital durante ese periodo, de los cuales 173 fueron largometrajes y 242 series.

El promedio anual de inversión en producción alcanzó los 385,5 millones de euros, con una contribución al Valor Añadido Bruto (VAB) de 883,6 millones y una recaudación fiscal de 367,3 millones de euros. En términos de empleo, se llegó a los 2.525 puestos anuales, con una masa salarial de 562,6 millones de euros.

La investigación, asimismo, resalta que casi dos tercios del impacto económico (988,7 millones) proceden del impacto directo, provocado por gasto en personal, equipos, alquileres y localizaciones. A ello se suma el impacto indirecto generado en la cadena de suministro (475,6 millones) y el impacto inducido (77,6 millones), derivado del gasto posterior de trabajadores y proveedores.

Las series destacan como principal motor del crecimiento, al concentrar cerca del 65% del impacto total y más del 66% del empleo debido a su mayor duración y volumen de producción frente al cine.

Según el estudio, el multiplicador de producción alcanza un valor de 1,6 en series y 1,5 en largometrajes. Así, por cada euro de producción directa, el impacto total se eleva hasta 1,6 euros en series y 1,5 euros en largometrajes. En empleo, el multiplicador es 1,7 en series y 1,6 en largometrajes. Por último, en cuestión del ROI fiscal sobre el IVA recaudado, por cada euro aportado por el Ayuntamiento a través de sus ayudas al audiovisual, aportan unos 11,78 euros a la economía madrileña.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha subrayado que el efecto del sector "va mucho más allá del propio ecosistema audiovisual", al extenderse a ámbitos como la restauración o la hostelería, además de contribuir a la proyección de la ciudad a nivel internacional. Sobre esto último, ha mencionado producciones grabadas en Madrid como La Casa de Papel o Velvet, así como el rodaje de la próxima película de Woody Allen.

Guía de buenas prácticas

No es oro todo lo que reluce. Los rodajes también molestan a los vecinos, ya que ven cómo se cortan sus calles o se impide aparcar en los alrededores, entre otros perjuicios. Maíllo, en ese sentido, ha agradecido la comprensión de los madrileños y ha indicado que se ha elaborado una guía de buenas prácticas para que las productoras conozcan los requisitos que deben cumplir para respetar el descanso ciudadano.

Al hilo, la delegada de Turismo ha resaltado que buscan ampliar las zonas de grabaciones en la ciudad, una iniciativa a la que han invitado a los vecinos para que propongan nuevas localizaciones.

En el marco de la descentralización de los rodajes, concentrados principalmente en el Centro, el director de Madrid Film Office, Raúl Torquemada, ha afirmado que están llevando a cabo un proyecto para rodar en los 21 distritos de la capital, puesto que cada uno tiene una "personalidad" y una "idiosincrasia" diferentes.