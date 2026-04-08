Madrid se prepara para el gran eclipse total de Sol: "Es una oportunidad generacional"

España recuperará el protagonismo astronómico el próximo 12 de agosto de 2026. Tras más de un siglo desde el último gran evento similar en 1912, un eclipse total de Sol cruzará la península ibérica, dejando a Madrid en una posición privilegiada para su observación.

La capital ya prepara un despliegue logístico para acoger a miles de aficionados y científicos que buscarán la oscuridad total en pleno agosto.

Observatorio oficial en Hortaleza

El enclave elegido por el Ayuntamiento de Madrid para centralizar la actividad es el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, en el distrito de Hortaleza. Este espacio ha sido seleccionado por sus amplios horizontes y baja contaminación lumínica comparada con el centro urbano.

César González Arranz, divulgador del Planetario de Madrid, subraya en Kilómetro Cero la importancia de este evento: "Es una oportunidad generacional; Madrid quedará prácticamente a oscuras durante unos minutos mágicos".

De la Luna a Marte: Misión Artemis II

Más allá de la cita solar, el interés científico se centra en los avances de la NASA. La misión Artemis II, que recientemente ha completado maniobras críticas rodeando la cara oculta de la Luna, marca el inicio del retorno humano al satélite.

"Estamos ante el ensayo general para volver a pisar suelo lunar después de décadas", explica González Arranz. Este hito tecnológico permitirá testar los sistemas de soporte vital antes de que la humanidad establezca una base permanente, paso previo e indispensable para el futuro viaje tripulado a Marte.