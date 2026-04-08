Sesión Vermú 2026: descubre más de 80 conciertos gratis en distintas localidades de Madrid

Esta primavera regresa Sesión Vermú, el ciclo que lleva la música en directo a los rincones de la Comunidad de Madrid. La edición 2026 ofrecerá 83 actuaciones de 50 bandas y solistas, desde nombres consolidados como Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma y VVV [Trippin’you] hasta talento emergente como Las Petunias, Joseluis, Alavedra, Julia Amor o Restinga.

El ciclo tendrá lugar todos los fines de semana del 11 de abril al 2 de mayo, en 24 municipios, incluyendo nuevos escenarios como Becerril de la Sierra, Brunete, El Atazar, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Pedrezuela, Villamanrique de Tajo y Villaviciosa de Odón. Repiten localidades como Alcalá de Henares, Aranjuez, Chinchón o San Lorenzo de El Escorial.

Las actuaciones se desarrollan al mediodía, y cada municipio contará con dos conciertos por jornada, permitiendo al público disfrutar de la música mientras recorre distintas localidades de la región. El cartel combina estilos diversos: rock, pop, electrónica y propuestas alternativas, con el objetivo de visibilizar tanto la música emergente nacional como el talento madrileño.

Entre los cabezas de cartel destacan la creatividad de Triángulo de Amor Bizarro, el rock arrollador de Hinds, los himnos generacionales de La Paloma, el grunge de Repion y la electrónica radical de VVV [Trippin’you].

La programación completa incluye artistas como Alavedra, Alberdi, Anna Andreu, Baloncesto, Begut, Bum Motion Club, Carencias Afectivas, Carmen Lancho, Casapalma, DE FEM, Dear Joanne, Diamante Negro, Escandaloso Xpósito, Espíritu System, Estrogenuinas, From, Gazella, Joseluis, Julia Amor, Juventude, La 126, La Plata, Laaza, Laia Alcolea, Los Yolos, Marban, Marisa Valle Roso, Max Secreta, Medalla, Miniño, Mordaza, Nico, Niños Raros, Patricia Lint, Rata Negra, Restinga, Rita Ojanguren, Romero Gárate, Sistema Nervioso, Space Surimi, Toldos Verdes y Wet Iguanas.

El ciclo consolida a Sesión Vermú como una de las propuestas culturales más destacadas de Madrid, que permite combinar música en directo con el turismo local, acercando a los asistentes a algunos de los rincones más patrimoniales y pintorescos de la Comunidad.