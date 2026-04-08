Siete heridos en un grave accidente de coche de caballos durante la Feria de Abril de Miraflores de la Sierra

El Summa 112 atendió este martes a siete personas que resultaron heridas mientras paseaban en un coche de caballos en una finca de Miraflores de la Sierra, en el marco de la Feria de Abril que se celebra en la localidad madrileña.

Los hechos se produjeron sobre las 12:25 horas de la mañana en una finca privada. El carro estaba ocupado por ocho personas. Hasta el lugar tuvieron que trasladarse numerosos efectivos sanitarios que atendieron a dos hombres con heridas graves, una mujer potencialmente grave y cuatros mujeres con heridas leves.

En concreto, fueron dos hombres de 57 y 61 años los que tuvieron que ser trasladados con politraumatismos al Hospital Universitario La Paz y al Hospital 12 de Octubre en sendos helicópteros, según informó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Accidente con un coche de caballos 📍 Miraflores de la Sierra.#SUMMA112 atiende a siete personas.

Dos hombres con heridas graves, una mujer potencialmente grave y cuatros mujeres con heridas leves. Investiga @guardiacivil.

Colabora policía local y @emergenciasCREM pic.twitter.com/TO34FmE5Yf — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 7, 2026

Junto a ellos, los sanitarios del Summa 112 atendieron a una mujer de 71 años en estado moderado y que de igual manera fue trasladada al Hospital Ramón y Cajal; así como otras cuatro mujeres en estado leve que fueron derivadas a otros hospitales de la región.

En esta intervención se desplegó un importante dispositivo compuesto por: dos helicópteros sanitarios, una UVI, un VIR y una ambulancia básica. En el suceso intervinieron además profesionales de la Cruz Roja. En total fueron una treintena de intervinientes.

Ya desde ayer martes, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación del suceso.