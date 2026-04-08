Trabajar sólo 7 horas antes de la jubilación: el plan de Madrid para los profesores de la concertada

La Comunidad de Madrid financiará la jubilación parcial del profesorado de educación concertada con contratos relevo, una iniciativa que se aplicará a partir del próximo curso 2026/27. El Consejo de Gobierno conocerá este miércoles un informe sobre este acuerdo, que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades firmará esta semana con las organizaciones patronales y sindicales, lo que hará posible esta iniciativa que da respuesta a una reivindicación histórica de este colectivo.

Según se recoge en el documento, que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2027 y se renovará anualmente a partir de esa fecha, se permitirá que los docentes puedan acogerse de forma voluntaria a una reducción de su jornada lectiva durante los dos años previos a la jubilación. En este periodo, los más de medio millar de profesores beneficiados pasarán de 25 horas semanales a una jornada reducida de 7 horas, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social.

En términos generales, supondrá el 75% de la jornada habitual y podrán beneficiarse de ella quienes acrediten una antigüedad mínima de seis años en el centro. Asimismo, existe la posibilidad de concentrar esta disminución de horas de trabajo, siempre que exista acuerdo con el colegio y se garantice el correcto funcionamiento de este.

Según los cálculos realizados por el Gobierno madrileño, el contrato relevo de los maestros y profesores jubilados parcialmente favorecerá la incorporación de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños. Las nuevas contrataciones se dirigirán preferentemente a personas en situación de desempleo, serán indefinidas a tiempo completo y deberán mantenerse al menos durante dos años tras la finalización de la jubilación parcial del docente sustituido.