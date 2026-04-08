Un viaje a la época de Isabel II: vuelve el histórico Tren de la Fresa en Madrid

Desde 1984, el Tren de la Fresa recrea el trayecto original inaugurado en 1851 por Isabel II, que unía Madrid con el Palacio Real de Aranjuez. La ruta parte del Museo del Ferrocarril de Madrid, ubicado en la estación de Delicias, y ofrece un recorrido por la ciudad declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El tren combina coches históricos de distintas décadas con 385 plazas y personal uniformado que acompaña a los viajeros durante el trayecto. Además, una aplicación móvil permite acceder a información sobre la historia del tren y la oferta turística de Aranjuez.

La temporada de primavera 2026 se desarrolla del 22 de marzo al 7 de junio. La salida desde Madrid es a las 10:00 y el regreso desde Aranjuez a las 18:38, con llegada al museo a las 19:30. Las puertas de acceso se abren a las 09:15 y se cierran a las 09:50.

Itinerarios y precios

Fresas al Natural : solo viaje en tren. Adultos 32 €, niños 24 €.

: solo viaje en tren. Adultos 32 €, niños 24 €. Fresas con Nata : incluye Chiquitrén y visita guiada a jardines. Adultos 43 €, niños 32 €.

: incluye Chiquitrén y visita guiada a jardines. Adultos 43 €, niños 32 €. Fresas del Tajo : recorrido en barco y visita a jardines. Adultos 49 €, niños 38 €.

: recorrido en barco y visita a jardines. Adultos 49 €, niños 38 €. Fresas Reales : visitas al Palacio Real y Museo de Falúas Reales. Adultos 49 €, niños 38 €.

: visitas al Palacio Real y Museo de Falúas Reales. Adultos 49 €, niños 38 €. Rutas combinadas : Nata del Tajo 56 €/43 €, Nata Real 56 €/43 €, Tajo Real 60 €/48 €.

: Nata del Tajo 56 €/43 €, Nata Real 56 €/43 €, Tajo Real 60 €/48 €. Fresas Ciclistas, de la Huerta y entre Piraguas : experiencias activas, de 48 € a 60 €.

: experiencias activas, de 48 € a 60 €. Fresas con Música : recorrido con música antigua, 49 €/38 €.

: recorrido con música antigua, 49 €/38 €. English Tour: visitas en inglés, 53 €/42 €.

Los menores de un metro viajan gratis, y los grupos mayores de 15 personas pueden consultar ofertas especiales. Las entradas se adquieren online o en la taquilla del museo.

Experiencia en Aranjuez

El viaje incluye la recreación histórica a cargo de actores, visitas a los jardines del Parterre, de la Isla y del Príncipe, recorridos fluviales por el Tajo y acceso al Palacio Real. A la vuelta, todos los viajeros reciben fresas de Aranjuez.

El Tren de la Fresa forma parte de la iniciativa Trenes Patrimonio Mundial de Madrid, que permite recorrer en tren los espacios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, combinando historia, ocio y cultura.