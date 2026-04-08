Vuelca un coche en la M-40 y el hallazgo de la policía es de película: dinero, gas de la risa y un pico para butrones

El Summa 112 ha atendido esta madrugada a una persona de 32 años en estado potencialmente grave tras volcar con su vehículo en la M-40 a la altura de la localidad de Alcorcón, en la salida 31.

Los hechos se han producido poco después de la 01:00 de este miércoles. Hasta el lugar se han trasladado sanitarios que han atendido a la víctima con una posible fractura o luxación de cadera.

A continuación, ha sido trasladada al Hospital Doce de Octubre por una ambulancia del Summa 112, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, según ha informado Telemadrid, en el interior viajaban dos personas, pero a la llegada de los Bomberos de Alcorcón y la Guardia Civil ya solo quedaba la mencionada, herida de gravedad.

Intervinimos en accidente de tráfico en la A-5R con vuelco de vehículo y un herido grave Colaboramos en la extracción y seguridad de la zona, destacando la coordinación de los servicios activados según protocolo ZAC También se actuó en un incendio de pastos en Ventorro del Cano pic.twitter.com/bVnGm8lIdi — Bomberos de Alcorcón (@alcorconbombero) April 8, 2026

Además, el mismo medio asegura que dentro del turismo, la Guardia Civil ha encontrado bombonas del gas de la risa, un ariete, un pico para realizar butrones y hasta un fajo de billetes. La Policía estaría ahora tratando de localizar al fugitivo.