"Y luego se pondrá la mantilla": el delegado del Gobierno estalla contra Ayuso por su plante en la reunión sobre menas

El plante de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la ministra Sira Rego ha sentado muy mal en el Gobierno, que las había citado este miércoles en una Conferencia Sectorial para tratar la continuidad del modelo de acogida de los menores inmigrantes no acompañados después de un año de funcionamiento del sistema, prórroga a la que ya se han opuesto algunas comunidades como Madrid, que lleva la voz cantante.

El pasado lunes, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, mandó una carta al Gobierno rechazando nuevos traslados porque, a su juicio, no hay cobertura jurídica para ello al haber expirado los plazos y advirtió que emprenderá acciones legales si el Ejecutivo intenta prorrogar el sistema. Y hoy, a primera hora, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación ha explicado los motivos que le han llevado a no acudir a la reunión.

"La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez. Por coherencia y respeto a la legalidad hoy no asistiré", ha señalado Dávila, toda vez que, según denuncia, ha sido convocada de forma ilegal.

Junto a Madrid han plantado a Rego el resto de autonomías gobernadas por los populares, a excepción de la ciudad de Ceuta. "Sira Rego se lo ha buscado, le dijimos nuestras condiciones y no han tenido nada en cuenta; la consecuencia es que no vamos para que no haya quórum en la votación, para no tener que votar eso", señalan fuentes del PP.

Este plante ha sentado muy mal al Gobierno. La ministra explotaba ante los medios de comunicación después de tener que anular la cita y calificaba de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo a la vez que mostraba su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

Aireada, ha asegurado que aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

A preguntas de los periodistas, ha precisado que el nuevo real decreto sigue el mismo procedimiento que el anterior, al establecer cuántas plazas de acogida debe tener cada autonomía en función de criterios como la población, el PIB per cápita o tasa de desempleo, y solo cambia "ligeramente" el número de plazas asignadas a cada territorio.

Sobre el argumento de la Comunidad de Madrid de que, pasado el plazo de un año desde la aprobación del real decreto ley ya no hay amparo jurídico para seguir con los traslados, la ministra ha invitado a la consejera del área a "trabajar un poquito más", "dejar de hacer de jueza" y leerse el real decreto ley.

Quien también ha mostrado su rabia ha sido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha través de sus redes sociales ha expresado su rabia contra la presidenta madrileña. "Irresponsable, desleal, insolidaria. Política inhumana. Ayuso vuelve a renegar de su obligación y da la espalda a quienes más lo necesitan. Es imperdonable. Y luego se pondrá la mantilla".

Irresponsable, desleal, insolidaria. Política inhumana.

Ayuso vuelve a renegar de su obligación y da la espalda a quienes más lo necesitan. Es imperdonable.

Y luego se pondrá la mantilla. https://t.co/XqrFWQpY1n — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) April 8, 2026

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el Gobierno de la nación haya "tratado de meter" en el orden del día nuevos puntos que no están "permitidos por el propio reglamento" y ha cargado contra una ministra, a la que ha calificado de "trilera".

"Tiene que mandar la documentación y tiene que haber un grupo técnico que se reúna y que pueda preparar la documentación con carácter previo a que la ministra y los consejeros se puedan reunir. Lo que pasa es que se ha dado cuenta que tiene una norma caducada y por eso ha sido la prisa", ha reprochado.

Además, García Martín ha reivindicado que en la Comunidad de Madrid llevan trabajando "desde hace muchísimo tiempo" por la igualdad de oportunidades con políticas de integración para las personas inmigrantes, frente a un Gobierno que solo apuesta por "el caos migratorio".