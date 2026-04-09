Almeida presenta la popular carrera contra el cáncer que espera superar los 32.000 participantes
El alcalde ha presentado hoy esta cita solidaria, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, que se celebrará el 19 de abril.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ha presentado este jueves, en el Palacio de Cibeles, la XIII edición de la carrera Madrid en marcha contra el cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que este año espera superar los 32.000 participantes.
Durante el acto, Almeida ha destacado esta cita como una iniciativa que Madrid acoge “con profundo orgullo”, en apoyo a una entidad que es “la primera institución en España en dedicar fondos a la investigación en la lucha contra el cáncer”. En este sentido, ha puesto en valor los avances logrados, recordando que “parecía imposible que en los años 90 superáramos la tasa de supervivencia del 40 %, que hoy se sitúa en el 65 %, con el objetivo de alcanzar el 70 % en 2030”, para lo que ha subrayado la necesidad de contar con “fondos necesarios y adecuados”.
El alcalde ha animado a los madrileños a participar en esta prueba solidaria, convencido de que “hay pocas causas más nobles que unirnos a esta carrera” y ha apelado a la implicación colectiva para que los pacientes sientan “que todos los días del año, el conjunto de la sociedad los acompañamos en su lucha”.
La carrera se celebrará el domingo 19 de abril, a partir de las 9:00 horas, con salida en el paseo de la Castellana y meta en el paseo de Recoletos, en el entorno de la plaza de Colón.
El recorrido principal será de 10 kilómetros, dirigido a corredores, mientras que habrá una modalidad de 4,5 kilómetros abierta tanto a corredores como a personas que deseen completar el trayecto caminando. Además, la jornada incluirá carreras infantiles no competitivas en los jardines del Descubrimiento para fomentar la participación de las familias y promover hábitos saludables desde edades tempranas.
Las inscripciones estarán disponibles hasta el 18 de abril a través de la web oficial y la recaudación se destinará a financiar proyectos de investigación oncológica y a reforzar los servicios de apoyo que la asociación presta a pacientes y familiares.