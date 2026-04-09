Almeida elige a Sonsoles Ónega como pregonera de las fiestas de San Isidro

La periodista Sonsoles Ónega dará el pistoletazo de salida a las fiestas de San Isidro 2026, patrón de Madrid. Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno.

La periodista será la encargada de dar el pregón que implica el inicio oficial de las celebraciones el próximo 8 de mayo a las 20:00 horas, desde el balcón de la Casa de la Villa. Una elección que el Ayuntamiento ha justificado al considerar a Ónega como "una de las voces más reconocidas del periodismo en España".

Actualmente, la periodista presenta el programa Ahora Sonsoles en Antena 3. "Va a ser una extraordinaria pregonera para nuestras fiestas", ha celebrado Sanz.

Hace escasas semanas, Ónega, que fue Premio Planeta en 2023, se sentaba en Es la Mañana de Federico para presentar su último libro, Llevará tu nombre. Allí también se refirió a su padre, el periodista Fernando Ónega, que falleció el pasado 3 de marzo.