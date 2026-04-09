Así es el lujoso ático a la venta en el palacete madrileño donde vivió Valle-Inclán: cuesta 10,8 millones

El ático del edificio en el que vivió el escritor Ramón María del Valle-Inclán en Madrid ha salido a la venta. La vivienda se encuentra en el número 9 de la calle General Oraá, dentro del histórico Palacete del Conde de Cedillo, a pocos metros del Paseo de la Castellana y de la Milla de Oro del barrio de Salamanca.

La operación la gestiona la firma inmobiliaria de alta gama John Taylor, que presenta la vivienda como una de las más exclusivas actualmente disponibles en la capital. El edificio, construido en 1920, ha sido reformado recientemente por dentro, aunque conserva su fachada protegida y mantiene "su esencia solemne y clásica", afirma la inmobiliaria.

El inmueble está coronado por una terraza de 56 metros cuadrados orientada al sur, según se destaca en el anuncio. Este espacio exterior conecta directamente con el salón y el comedor. La vivienda cuenta además con una cocina completamente equipada, con isla central y lavadero independiente, así como un aseo de cortesía.

En cuanto a la zona de descanso, la casa ofrece cuatro dormitorios con baño en suite. El principal, situado al fondo, ofrece mayor privacidad e incluye vestidor y un amplio baño. Otro de los dormitorios tiene acceso directo a la terraza, algo que, según la inmobiliaria, permite que se utilice también como despacho o sala de estar.

La propiedad se vende completamente decorada y amueblada, tal y como se puede observar en la galería fotográfica que acompaña el anuncio y en la que se muestran una por una las estancias.

Por si fuera poco, el edificio cuenta con servicios propios de residencias de muy alto nivel: seguridad las 24 horas del día, piscina climatizada, gimnasio, sauna y una sala de reuniones exclusiva. A esto se suman tres plazas de garaje robotizadas y un trastero solo para esta propiedad. Todo ello a la venta por un precio de 10,8 millones de euros.