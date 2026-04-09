Ayuso va a la guerra total contra Sánchez por la inmigración

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves durante la sesión de control en la Asamblea que recurrirá el decreto que ultima el Gobierno para la regularización masiva de inmigrantes por afectar gravemente a la prestación de los servicios públicos de la región sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios, además de afectar a la seguridad nacional y contravenir la normativa de la Unión Europea.

"Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales, estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y, por eso, otra vez este Gobierno va a recurrir, en este caso este real decreto", avanzó Isabel Díaz Ayuso en respuesta a Isabel Pérez Moñino [Vox], que coincidió con el PSOE en tratar de cercar a la presidenta con la sanidad aunque por diferentes motivos.

"No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este Gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, también el reparto ilegal de menores, todo lo que está intentando hacer el gobierno de Pedro Sánchez, que es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden", añadió la jefa del Ejecutivo regional.

Esta decisión de Ayuso se une a la tomada esta semana en relación a los menores inmigrantes no acompañados que saturan los recursos públicos de la región. El pasado lunes – y a través de su consejera del ramo, Ana Dávila – comunicó al Gobierno central que Madrid no aceptará nuevos traslados al amparo del Real Decreto-ley 2/2025 porque, a su juicio, el sistema ya no tiene respaldo legal.

Y ayer, miércoles, Dávila, junto al resto de consejeros de las autonomías gobernadas por el PP, plantaron a la ministra Sira Rego en la Conferencia Sectorial que había sido convocada para tratar la continuidad del modelo de acogida de estos menores.

"La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez. Por coherencia y respeto a la legalidad hoy no asistiré", explicó Dávila en declaraciones remitidas a los medios, toda vez que, según denunció, fue convocada de forma ilegal. "Es una convocatoria ilegal porque el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas", recordó la consejera. "Además, ya se ha cumplido el año del plazo del decreto para el traslado forzoso de menores, recurrido ante la Justicia por la Comunidad de Madrid". "Sánchez y sus ministros quieren continuar siendo el último transportistas de las mafias y Madrid no se lo va a permitir", concluyó tajante.

Ahora Ayuso realiza este anuncio después también de que Vox proponga, en una Proposición No de Ley [PNL] presentada este jueves en la Cámara madrileña para su votación, acabar con el turismo sanitario e imponer lo que denominan "prioridad nacional", que no es otra cosa que dejar de atender, incluso en las urgencias, a toda persona que esté en situación irregular y no aporte a las arcas del Estado. "Desde que usted gobierna se ha atendido nuestra sanidad pública a más de 700.000 ilegales. ¿Cuánto dinero sacado del bolsillo de los madrileños que están perdidos en listas de espera?", le espetó Moñino.

"No vamos a dejar morir a ningún ser humano en la puerta de un hospital"

"Voy a ser clara: no vamos a dejar morir a ningún ser humano en la puerta de un hospital o de un centro de salud. Nadie va a morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregular. Eso es inhumano", le replicó después Ayuso. "Cosa diferente es la gestión migratoria que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez, que lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid".

"Estoy en contra del abuso del sistema sanitario; estoy en contra del desorden y la ilegalidad; estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales; estoy en contra del turismo sanitario; y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos. Pero también estoy en contra, de sus mentiras, de su demagogia y también de su falta no sólo de lealtad sino de verdad y de escrúpulos a la hora de denunciar quién causa todo esto", zanjó Ayuso, que recordó una vez más a Vox que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de inmigración.

Para la presidenta y líder del PP de Madrid, lo que subyace detrás de la estrategia de Sánchez con este asunto es tratar de engordar a Vox para que suceda lo ya ocurrió en las pasadas elecciones generales de julio de 2023. "Es de lo que viven unos y otros, buscando el mismo beneficio político y eso es patético y también injusto e inhumano con Madrid".