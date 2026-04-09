Cómo pedir las ayudas de hasta 4.235 euros para guarderías privadas en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para solicitar la beca infantil plus correspondiente al curso 2026-2027, una ayuda dirigida a familias con menores de entre 0 y 3 años matriculados en centros privados de la ciudad.

La convocatoria, según ha informado el Consistorio, busca apoyar económicamente a los hogares en el pago de la matrícula, las mensualidades, el comedor y el horario ampliado, dentro del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029.

Las familias interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 28 de abril a través de dos canales. Por un lado, mediante la sede electrónica del Ayuntamiento y, por otro, de forma presencial en las oficinas del Registro.

La beca infantil plus establece tres tramos de ayuda en función de la renta per cápita de la unidad familiar, con un máximo de ingresos fijado en 30.000 euros anuales por miembro (el total de ingresos dividido entre el número de miembros).

El primer tramo contempla una ayuda de 385 euros mensuales, lo que equivale a 4.235 euros al año, para familias con rentas per cápita de entre 0 y 10.420 euros. El segundo tramo fija una cuantía de 220 euros al mes, 2.420 euros anuales, para rentas comprendidas entre 10.420 y 17.020 euros.

Por último, el tercer tramo establece una ayuda de 118 euros mensuales, con un total anual de 1.298 euros, dirigida a familias con ingresos de entre 17.020 y 30.000 euros.

Estas cantidades se abonarán entre septiembre de 2026 y julio de 2027, ambos inclusive. Además, las ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas o privadas hasta cubrir el coste total del servicio.

Requisitos

Para solicitar la ayuda, es necesario ser padre, madre, tutor o representante legal de un menor nacido en 2024, 2025 o 2026, o cuyo nacimiento esté previsto antes del 1 de enero de 2027.

El menor debe estar matriculado o tener reserva de plaza en el primer ciclo de Educación Infantil en un centro privado del municipio de Madrid autorizado por la administración educativa. Quedan excluidos aquellos alumnos que ocupen plazas sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Otro requisito es que los solicitantes estén empadronados en Madrid en el momento de la convocatoria y que hayan mantenido esta condición de forma ininterrumpida durante al menos los dos años anteriores.

Asimismo, no podrán acceder a la ayuda quienes estén incursos en causas de prohibición recogidas en la Ley General de Subvenciones o tengan subvenciones municipales pendientes de justificar.

Como novedad introducida el curso pasado, el Ayuntamiento mantendrá el sistema de abono bimestral adelantado de la ayuda. De este modo, las familias no tendrán que adelantar el coste total del curso escolar.

La convocatoria para el curso 2026-2027 contará con una dotación de 6,9 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,8 millones respecto al ejercicio anterior. Desde la creación de la beca infantil en el curso 2019-2020, el presupuesto ha pasado de 3,3 millones a 6,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 109%.