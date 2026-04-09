Desmantelan una red de 'call centers' que castigaba a empleados lanzándoles tartas en la cara

La Policía Nacional ha puesto fin a la actividad de una red de centros de telemarketing en Madrid capital y Fuenlabrada en los que se explotaba laboralmente a trabajadores extranjeros. La operación se ha saldado con siete detenidos —cuatro hombres y tres mujeres— acusados de vulnerar de forma continuada los derechos de los empleados, según recoge Europa Press.

Las investigaciones, en las que participó la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, sacaron a la luz un entramado compuesto por al menos quince oficinas desde las que se captaba a trabajadores, muchos de ellos en situación irregular, para someterlos a condiciones laborales fuera de cualquier marco legal.

Condiciones laborales fuera de la ley

Entre las prácticas detectadas destaca la implantación de un sistema interno de clasificación diaria basado en los resultados comerciales. Los empleados estaban obligados a alcanzar objetivos mediante llamadas telefónicas siguiendo guiones cerrados diseñados para inducir a error a los potenciales clientes y facilitar la contratación de servicios.

Quienes no lograban las metas marcadas quedaban expuestos a medidas disciplinarias de carácter degradante. Según la investigación policial, uno de los castigos consistía en arrojar tartas a la cara del trabajador peor posicionado, delante del resto de compañeros.

Los agentes comprobaron además que los responsables aprovechaban la vulnerabilidad de los empleados, al carecer estos de permiso de trabajo en muchos casos, para imponer jornadas sin límite definido y sin respetar descansos, vacaciones o retribuciones adecuadas. Tampoco disponían de cobertura ante posibles accidentes laborales.

Operación contra la explotación laboral

El dispositivo policial se puso en marcha tras detectarse patrones comunes en distintos centros tanto en los procesos de selección como en las condiciones impuestas a los trabajadores. A lo largo de la investigación, los implicados trataron de dificultar las actuaciones mediante continuos cambios de ubicación de los locales.

Finalmente, el pasado 10 de marzo se llevaron a cabo registros simultáneos en los distintos ‘call centers’, lo que permitió la detención de los presuntos responsables, que ya han sido puestos a disposición judicial.