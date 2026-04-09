El Dalí oculto que se expone por primera vez en un palacio histórico de la capital

El Palacio de Gaviria, situado en la céntrica calle del Arenal, reabre sus puertas tras una profunda restauración para acoger Dalí infinito, exposición permanente dedicada a la producción escultórica del genial artista catalán a partir de 1973.

Estas 14 esculturas, provenientes de la Colección Clot, muestran una faceta poco conocida de Dalí, cargada de referencias culturales, literatura, religión y ciencia.

Entre las piezas más destacadas se encuentran Elefante cósmico, Mujer desnuda subiendo escalera, Cabeza de caballo riendo, Cristo de San Juan de la Cruz, Ama de llaves y Alma del Quijote, todas concebidas con un lenguaje tridimensional que combina precisión técnica y libertad onírica.

El montaje se integra con los salones originales del palacio, utilizando la luz, las sombras y la arquitectura del edificio para enfatizar la monumentalidad de cada obra y crear una experiencia casi teatral para el visitante.

Un recorrido único por historia y arte

Construido entre 1846 y 1847 para el banquero Manuel Gaviria y Douza, el palacio abrió originalmente con un baile presidido por Isabel II.

Hoy conserva frescos de Joaquín Espalter y Rull, molduras y techos decorativos que acompañan a las esculturas de Dalí, creando un diálogo entre arte y arquitectura.

Además de las piezas escultóricas, la exposición incluye dibujos preparatorios, obra gráfica y la serie sobre La Divina Comedia de Dante, permitiendo recorrer la evolución artística del pintor desde los años treinta hasta finales de los setenta.

Dalí infinito está abierta todos los días de 10:00 a 20:00 horas, con entrada general de 15 € y reducida de 11 €, ofreciendo a madrileños y visitantes una oportunidad única de descubrir el Dalí más experimental en un entorno histórico incomparable.