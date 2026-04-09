La formación de Más Madrid ha decidido retirar su proposición para convertir edificios públicos en vivienda antes siquiera de que llegue al pleno del distrito Centro de este jueves. Desde el Partido Popular ven esta retirada como una evidente "falta de coherencia" y de "rigor": hace 24 horas la presentaban como una solución a la vivienda y hoy la retiran sin apenas explicación.

La propuesta planteaba transformar en vivienda varios edificios de titularidad pública. En particular, mencionaban la Imprenta Municipal, la sede de la Dirección General de Conservación y los juzgados de la Gran Vía 19, estos últimos además dependientes de la Comunidad de Madrid. Todo ello, como respuesta a la moción impulsada por el PP en el anterior pleno, que proponía destinar el edificio estatal de Argumosa 41 a vivienda social.

Fue el concejal-presidente del distrito Centro, el popular Carlos Segura, quien defendió entonces que el Gobierno debería empezar por utilizar su propio patrimonio para crear vivienda pública si su prioridad es precisamente esta.

Ya ayer, cuando Más Madrid presentó la iniciativa, José Luis Martínez-Almeida la enmarcó como una simple "pataleta". De hecho, acusó a la formación de "seguir haciendo demagogia con el tema de la vivienda".

Y es que para el alcalde "nadie entiende" que Más Madrid y el PSOE votasen en contra de la propuesta sobre Argumosa ni tampoco "por qué favorecieron que hubiera 200 viviendas de lujo donde podía haber 200 viviendas sociales en María de Molina". "Votando en contra de eso no pueden pedir lo que ahora están pidiendo", consideró el alcalde.

Sin embargo, este jueves, la formación liderada por Rita Maestre ha optado por retirar la proposición. Una decisión que no ha extrañado al concejal de Centro, que ha afirmado que la idea "evidenciaba graves contradicciones y un profundo desconocimiento de la realidad administrativa y de las necesidades del Distrito".

En su intervención, Segura ha incidido además en que los edificios señalados ya tienen usos activos y esenciales para los vecinos. Es por eso que la propuesta de Más Madrid habría implicado "el cierre de servicios públicos esenciales para los vecinos" y podría haber abierto la puerta a operaciones de carácter especulativo sobre el patrimonio municipal".

Para Carlos Segura, este paso atrás "demuestra una vez más la inconsistencia de las propuestas de Más Madrid y de los partidos de la izquierda, que dicen defender a los vecinos, pero actúan en contra de medidas que protegen el carácter residencial del distrito".

Frente a esto, el popular ha seguido defendiendo la idea de aprovechar espacios que sí están disponibles y sin uso definido, como el edificio de Argumosa 41, donde el Gobierno central pretende abrir una nueva sala de exposiciones sobre Memoria Democrática, "a pesar de contar ya con numerosos espacios en el entorno, como el complejo de la antigua Tabacalera".