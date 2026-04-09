Feijóo y Tellado acuden a Sol para reunirse con Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manatuvo este miércoles un encuentro de trabajo institucional con el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de la reunión fue analizar la situación política de España y de la Comunidad de Madrid. Al encuentro, que se desarrolló durante una hora y media, asistieron también los consejeros del gobierno regional, así como el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

Según informaron desde el Ejecutivo madrileño, la presidenta trasladó al líder de la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y Senado en España los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid así como los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central en diferentes materias: financiación, fiscalidad, la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos en toda España que afecta a todas las CCAA, la inexistencia de políticas migratorias así como las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región, entre otros.

Desde Génova ya adelantan que este tipo de encuentros se producirán en términos similares con representantes de otros gobiernos del PP en toda España, y "serán útiles para definir nuestras prioridades políticas tanto a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez como para concretar y mejorar nuestro proyecto como alternativa a este Ejecutivo".