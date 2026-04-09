Guitarricadelafuente colapsará Sol este jueves con un concierto gratuito por sorpresa

El cantante Guitarricadelafuente ofrecerá este jueves 9 de abril un concierto gratuito en la Puerta del Sol, convirtiendo uno de los lugares más emblemáticos de Madrid en un escenario al aire libre. La actuación está prevista para las 18:30 horas y será de acceso libre, sin necesidad de invitación ni registro previo.

El evento, confirmado por Los40, tendrá un formato sorpresa y promete reunir a miles de personas en pleno kilómetro cero de la capital. La entrada se realizará directamente desde la plaza, aunque el acceso estará condicionado por el aforo y las medidas de seguridad establecidas por la Policía y Protección Civil.

Acceso libre, pero con aforo limitado

Aunque el concierto será gratuito, el acceso dependerá de la capacidad de la plaza y de las condiciones de seguridad. Debido a la popularidad del artista y a la ubicación del evento, se espera una alta afluencia de público desde primera hora de la tarde.

Para quienes quieran situarse cerca del escenario, se recomienda llegar con al menos una hora de antelación, ya que el espacio podría completarse rápidamente. Aquellos que prefieran evitar grandes aglomeraciones pueden optar por colocarse en los laterales o zonas más elevadas de la plaza, donde suele haber algo más de espacio, aunque con menor visibilidad.

Además, podrían aplicarse restricciones habituales en este tipo de eventos, como la prohibición de acceder con mochilas grandes, envases de vidrio, latas o palos de selfie, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes.

Cómo llegar y salir sin problemas

La organización recomienda acudir en transporte público, utilizando las líneas de Metro y Cercanías con parada en Sol o caminando desde estaciones cercanas como Gran Vía, Callao, Ópera o Sevilla. El uso del coche no es aconsejable debido a posibles cortes y limitaciones en el centro.

A la salida del concierto, se aconseja evitar las bocas principales del Metro en Sol, ya que suelen concentrar la mayor parte del público. En muchos casos, resulta más rápido caminar unos minutos hasta estaciones cercanas como Callao, Ópera o Sevilla, donde la afluencia suele ser menor.

Con este concierto gratuito en pleno centro de Madrid, Guitarricadelafuente convierte la Puerta del Sol en uno de los escenarios más abiertos y multitudinarios de la ciudad, en un evento que promete convertirse en uno de los planes más destacados de la semana.