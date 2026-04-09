La Asamblea aprueba la ley que faculta al Gobierno de Ayuso a personarse tras incidentes violentos como los de La Vuelta

La Asamblea de Madrid ha aprobado este miércoles una normativa que permitirá a la Comunidad de Madrid ejercer la acción popular en determinados procedimientos penales relacionados con delitos contra el patrimonio natural, histórico-artístico y aquellos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos.

La medida, tramitada por el procedimiento de lectura única, busca reforzar la protección de bienes considerados de interés general y acontecimientos públicos ante conductas delictivas de especial relevancia. Hasta ahora, la Administración autonómica ya podía personarse en casos de violencia contra la mujer y terrorismo, una capacidad que ahora se amplía a nuevos ámbitos.

Protección del patrimonio natural y medioambiental

La nueva regulación modifica la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, para habilitar el ejercicio de la acción popular en procesos penales derivados de delitos de incendio forestal y atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Según el texto aprobado, esta personación se aplicará en aquellos supuestos en los que los hechos tengan un impacto territorial relevante o revistan una gravedad significativa. De esta forma, el Ejecutivo regional podrá intervenir en procedimientos judiciales vinculados a daños medioambientales de especial alcance.

Delitos en espectáculos y eventos públicos

La norma también introduce cambios en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Con esta modificación, la Comunidad de Madrid podrá personarse en procedimientos penales relacionados con delitos de desórdenes públicos que impidan o dificulten la celebración de acontecimientos de interés general.

Entre los casos contemplados se citan episodios como el ocurrido en la última edición de la Vuelta a España, cuya etapa final se vio interrumpida por la presencia de manifestantes y tuvo que suspenderse a varios kilómetros de la capital.

Protección del patrimonio histórico y cultural

Otra de las modificaciones afecta a la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. En este caso, se amplía la cobertura para incluir delitos contra bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental.

Con ello, la Comunidad de Madrid podrá ejercer la acción popular en procedimientos relacionados con daños o ataques a elementos protegidos del patrimonio cultural regional.

Alcance de la acción del Gobierno regional

La normativa establece que el ejercicio de la acción popular por parte del Gobierno regional no excluye otras vías de intervención. La Comunidad de Madrid podrá actuar como acusación particular cuando resulte directamente perjudicada o ejercer la acción civil para reclamar el importe de los daños ocasionados por los delitos.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico podrá llevar a cabo otras acciones legales que considere oportunas en función de cada caso, dentro del marco jurídico vigente.