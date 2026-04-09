Madrid será "el epicentro del freestyle nacional" con el 'Red Bull Dance Your Style'

El baile urbano toma el pulso de Madrid con la celebración de la 'Red Bull Dance Your Style'. El próximo sábado 18 de abril, la ciudad se convertirá en el epicentro del freestyle nacional con la disputa de las fases regionales.

Se trata de un formato 1v1 donde la improvisación absoluta marca el ritmo, ya que los participantes deben bailar temas sorpresa que van desde éxitos del pop actual hasta clásicos atemporales.

El veredicto en manos del público

La gran particularidad de este certamen es que el jurado profesional solo actúa en la fase inicial. Diana Ballesteros (Dii Feeling), coreógrafa y directora de movimiento, explica en Kilómetro Cero que tras la formación de la jam inicial y los cyphers, la responsabilidad se traslada a los asistentes: "De los 16 finalistas, 14 serán elegidos directamente por el público que acuda a la cita".

Esta dinámica premia no solo la técnica en disciplinas como el popping, locking o house, sino también la capacidad de conexión y energía con la grada.

Un formato abierto a todos los estilos

La competición está abierta a cualquier bailarín, incluidos los menores de edad con autorización. La clave reside en la adaptabilidad. Según detalla Ballesteros, el enfoque se centra en la diversidad de estilos urbanos bajo una premisa de competitividad sana y espectáculo.

Los bailarines deberán demostrar su dominio del ritmo sin conocer previamente la música que sonará en los altavoces, enfrentándose a un desafío de creatividad inmediata frente a sus oponentes.