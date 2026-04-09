Fátima Matute frena el manual de eutanasia de Mónica García y exige la dimisión de la ministra

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha solicitado este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la retirada del punto del orden del día relativo al manual de buenas prácticas en eutanasia, con el objetivo de mejorar el documento antes de su aprobación definitiva.

Matute ha defendido que esta decisión busca incorporar la visión de sociedades científicas y colegios profesionales que no habían sido consultados previamente, especialmente en ámbitos como la Psiquiatría o los cuidados paliativos.

La consejera ha insistido en la necesidad de reforzar el rigor del documento al tratarse de una materia especialmente delicada, subrayando la importancia de "alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible como es esta".

Además, ha destacado que estos colectivos han mostrado su disposición a colaborar, lo que permitirá enriquecer el contenido del manual antes de su debate definitivo. La propuesta ha sido aceptada por unanimidad, por lo que el texto se abordará en un próximo Consejo Interterritorial.

El Consejo, celebrado de forma extraordinaria, incluía en su orden del día asuntos relevantes como la actualización del manual de eutanasia impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, con el objetivo de agilizar los procedimientos y evitar diferencias entre territorios. También se han tratado cuestiones como la Estrategia de Cuidados Paliativos, el registro estatal de enfermedades raras o nuevas medidas para mejorar la detección precoz de la enfermedad renal crónica mediante pruebas de bajo coste.

La huelga médica, eje del enfrentamiento

El encuentro ha estado marcado por la huelga de médicos, que sigue sin resolverse tras meses de conflicto. En este contexto, Matute ha elevado el tono contra el Ministerio, reclamando directamente la dimisión de la ministra.

A su juicio, la situación refleja una grave falta de gestión: ha acusado a Mónica García de ser "incapaz, después de cuatro meses, de resolver la grave huelga de médicos en toda España".

Asimismo, ha advertido de que este conflicto está generando "una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud", con especial impacto en la Comunidad de Madrid.

La consejera ha cuestionado el enfoque del Ministerio en distintos ámbitos, señalando que "todo lo que toca resulta un problema en vez de arreglarlo". También ha acusado a la ministra de actuar con criterios ideológicos: "Yo creo que a la ministra Mónica García el mal político ha comido al médico", ha afirmado.

Su entrevista en esRadio

En una entrevista en el programa Es Noticia, dirigido por Juan Pablo Polvorinos, Matute ha reforzado su discurso y ha defendido la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid frente a las críticas del Gobierno.

"Son los primeros que lo hacen", ha señalado sobre el uso de la sanidad privada, añadiendo que la ministra "es la que más privatiza la sanidad de Ceuta y Melilla". En esta línea, ha defendido la colaboración público-privada como un elemento clave: "Hablamos de una sanidad en mayúsculas. Lo importante es poner por encima los resultados, la eficiencia y resolver los problemas de los pacientes".

La consejera también ha puesto en valor los indicadores sanitarios de la región y ha asegurado que "no vamos a permitir que destrocen nuestra sanidad". En relación con las reformas impulsadas por el Gobierno, ha mostrado escepticismo sobre su recorrido: "Dudo que salga porque no tiene el apoyo de sus compañeros de gobierno", ha afirmado, al tiempo que ha criticado una supuesta "obsesión" con Madrid.

Por último, ha defendido medidas como la ampliación de horarios para pruebas diagnósticas: "Eso se ha hecho de toda la vida y se seguirá haciendo, porque eso significa gestionar bien", ha explicado.