Qué hacer en Madrid según tus gustos: la app pública que diseña itinerarios personalizados

La Comunidad de Madrid ha incorporado el portal VisitMadrid a la plataforma Cuenta Digital con el objetivo de facilitar el acceso a información turística y de ocio de forma rápida y personalizada. Esta integración permite a los usuarios consultar rutas, agenda cultural y propuestas adaptadas a sus gustos.

La nueva funcionalidad, impulsada por la Consejería de Digitalización, integra en un único entorno digital contenidos turísticos que hasta ahora se consultaban de forma independiente. Desde su lanzamiento en enero de 2025, VisitMadrid ha servido como herramienta para planificar viajes y descubrir la oferta cultural y natural de la región, tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Uno de los principales beneficios de esta integración es la posibilidad de generar itinerarios personalizados en función de los intereses del usuario, la duración de la estancia y la localización. La plataforma ofrece rutas adaptadas a distintas temáticas, desde planes al aire libre hasta propuestas gastronómicas o culturales.

Entre los ejemplos incluidos en el catálogo figuran recorridos por la Sierra de Guadarrama, visitas al Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, paseos por el Castañar de Rozas de Puerto Real o rutas por las denominadas Villas de Madrid. También incorpora sugerencias urbanas, como la búsqueda de nuevas terrazas en la capital.

La herramienta organiza estos contenidos en un carrusel de opciones que permite navegar entre distintas categorías. El objetivo es facilitar el descubrimiento de destinos menos conocidos y diversificar las opciones de ocio más allá de los enclaves habituales.

Acceso directo desde el móvil

La integración de VisitMadrid en Cuenta Digital permite el acceso directo a estos contenidos desde la aplicación, lo que simplifica su consulta, especialmente en dispositivos móviles. De hecho, más del 60% de los usuarios accede a la plataforma desde el teléfono móvil, según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid.

Además de la creación de rutas, los usuarios pueden consultar lugares de interés, eventos destacados y la agenda cultural actualizada. Durante el último año, VisitMadrid ha superado las 650.000 visitas y ha registrado más de un millón de consultas. La mayoría de los accesos proceden de España (48,3%), seguida de Estados Unidos (14,4%) y Reino Unido (6,3%).

📲 La Cuenta Digital facilita la gestión de los trámites de la Comunidad de Madrid a ciudadanos y empresas. 👉 Una plataforma personalizada, que estará en evolución continua e irá añadiendo nuevas funciones trimestralmente.#CuentaDigitalMadrid +Info: https://t.co/95RE0T95SC pic.twitter.com/8oj6pjoi4U — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 15, 2024

La Comunidad de Madrid señala que esta herramienta contribuye a "dinamizar la economía local y apoyar el comercio de proximidad, al poner en valor municipios y enclaves naturales y patrimoniales menos conocidos".

La incorporación de VisitMadrid se enmarca en la estrategia de ampliación de servicios de Cuenta Digital, que cerró 2025 con cerca de 10 millones de accesos a más de 220 servicios disponibles. Actualmente, más de 1,1 millones de usuarios utilizan esta plataforma para realizar gestiones administrativas de forma electrónica.