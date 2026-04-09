Un grupo de jóvenes salva a una turista holandesa de tres atracadores en el centro de Madrid

La plaza de Tirso de Molina ha vuelto a ser el escenario de un violento intento de robo. Los vecinos de la zona llevan tiempo denunciando la creciente inseguridad en este céntrico punto de Madrid, especialmente al caer la noche. Esta madrugada, la situación se repitió cuando una turista holandesa fue asaltada por tres individuos. Sin embargo, gracias a la solidaridad ciudadana, el asalto terminó con la detención de los responsables y la recuperación de lo robado.

Mientras la joven caminaba por las calles del centro, fue abordada por tres hombres que forcejearon con ella con el fin de arrebatarle sus pertenencias. Durante el enfrentamiento, habrían conseguido hacerse con su teléfono móvil. La violencia del ataque provocó que la víctima se cayese al suelo de bruces en la entrada de un garaje mientras intentaba desesperadamente retener a uno de los asaltantes. Ese momento fue clave para el desenlace de esta historia.

La intervención decisiva

La escena fue presenciada por un grupo de jóvenes que se encontraba en las cercanías. Al percatarse de que no se trataba de una situación normal ni de una broma, uno de ellos decidió actuar de inmediato: "Vi que se caía al suelo (...) salí corriendo detrás porque digo: esto no es normal ni de risa ni de broma", dijo el improvisado héroe en Telemadrid. Tras una breve persecución, el joven logró alcanzar a uno de los delincuentes en una esquina cercana, donde lo inmovilizó contra la pared hasta que el resto de sus amigos llegó para ayudarle a retenerlo.

La llegada de la Policía Nacional puso fin al altercado. Gracias a la colaboración de estos ciudadanos, los agentes pudieron detener a dos de los tres delincuentes involucrados en el asalto, además de recuperar la totalidad de las pertenencias de la joven holandesa, incluyendo el teléfono que le habían sustraído minutos antes.

Aunque uno de los atacantes logró huir inicialmente, la rápida actuación de los testigos y la coordinación policial permitieron que el incidente no pasara a mayores, devolviendo la tranquilidad a la víctima en un momento de gran vulnerabilidad.