Un viaje por América Latina sin salir de Madrid: así es 'Latineando' el festival gratuito que llega a la capital

La gastronomía y el ritmo latino aterrizan en Madrid con la primera edición de ‘Latineando’, un festival que se celebrará del 9 al 19 de abril en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes. Durante diez días, este espacio se transformará en un punto de encuentro lleno de sabores, música y ambiente festivo con acceso gratuito para todos los visitantes.

El evento propone un recorrido gastronómico por distintos países de América Latina a través de foodtrucks, espectáculos musicales y zonas temáticas diseñadas para disfrutar tanto en familia como con amigos.

Un viaje gastronómico por América Latina

Uno de los grandes atractivos del festival será la llamada Calle del Sabor, una zona formada por numerosos foodtrucks donde cada parada ofrecerá recetas típicas de distintos países latinoamericanos.

Los asistentes podrán degustar desde parrilla argentina hasta platos tradicionales de Colombia, Ecuador y Perú, además de otras propuestas de cocina urbana latina. El formato invita a recorrer el espacio probando diferentes elaboraciones, convirtiendo la visita en un auténtico viaje gastronómico sin salir de Madrid.

Esta zona se plantea como el eje culinario del festival, con propuestas pensadas para compartir y descubrir nuevos sabores en un ambiente animado y festivo.

Música, baile y ambiente festivo en el corazón del evento

Más allá de la gastronomía, el festival contará con un espacio central conocido como La Plaza, donde se instalará el escenario principal. Allí se celebrarán sesiones de música en directo y DJ, creando un ambiente pensado para bailar, reunirse o simplemente disfrutar del ritmo latino.

Además, quienes busquen un ambiente más relajado podrán acercarse al Rincón Latino, una zona dedicada a la coctelería, donde el ambiente será más tranquilo y cercano, ideal para descansar entre degustaciones o compartir una bebida.

Durante los primeros días también se organizarán noches temáticas dedicadas a diferentes países latinoamericanos, lo que permitirá conocer tradiciones culturales y musicales de lugares como Venezuela, Colombia o México.

Fechas y horarios del festival

El festival se celebrará en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, con los siguientes horarios:

Jueves: de 18:30 a 00:30 horas

de Viernes: de 18:30 a 01:00 horas

de Sábados: de 12:00 a 01:00 horas

de Domingos: de 12:00 a 00:00 horas

Gracias a este horario ampliado, el evento se adapta tanto a planes de tarde como a comidas o cenas durante el fin de semana.