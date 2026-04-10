Cirujanos del 12 de Octubre operan a tres bebés en riesgo de morir en 24 horas y en tres CCAA distintas

El Hospital público 12 de Octubre ha operado con éxito y en tan solo 24 horas a tres bebés en situación de riesgo vital en el propio centro y en hospitales de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Dos de estas operaciones se realizaron de forma sobrevenida fuera de la región y al margen de la programación prevista en el propio centro madrileño.

El equipo de Cirugía Cardiaca Infantil de este centro sanitario público madrileño, integrado por cuatro profesionales, atendió satisfactoriamente a estos tres menores con problemas de salud de alta complejidad, evolucionando todos ellos favorablemente, y sólo uno de ellos continúa ingresado en hospitalización convencional. "Ha sido para nosotros un reto, sobre todo organizativo porque somos cuatro", explica el cirujano cardiaco infantil Lorenzo Boni.

Uno de estos tres procedimientos estaba previsto para un lactante de seis meses en los quirófanos del nuevo 12 de Octubre, que había sido operado tras nacer como tránsito a una cirugía definitiva para corregir su enfermedad de forma definitiva, planificada para un día concreto del mes pasado.

Un día antes de esta operación se recibió aviso desde el Hospital Universitario de Toledo, en Castilla-La Mancha, sobre un gran prematuro nacido en la semana 24 de gestación, con un peso de 600 gramos y que presentaba un ductus arterial permeable, patología que afecta a los grandes vasos sanguíneos y que requiere cirugía cardiovascular compleja con premura.

Ante esta urgencia sobrevenida, los cuatro facultativos se dividieron en dos grupos, acudiendo dos de ellos a esta segunda ubicación y permaneciendo otros dos en el 12 de Octubre con la intervención ya programada, ambas además en la misma franja horaria. Las dos terminaron con éxito al final de esa misma mañana.

Traslado con un corazón y un pulmón artificial

Posteriormente, a primera hora de la tarde de esa misma jornada, el 12 de Octubre recibió una alerta para activar el programa de transporte en ECMO (sistema de oxigenación por membrana extracorpórea) –del que es centro de referencia nacional (CSUR) junto con el SUMMA 112 para pacientes pediátricos–tras la petición del Hospital Universitario de Salamanca.

Este proceso, del que el Hospital 12 Octubre es pionero, se activa cuando un niño presenta un problema cardiológico y/o respiratorio muy grave en el que han fracasado todas las terapias disponibles, incluidas intubación y ventilación mecánica, y sus funciones cardiacas y/o respiratorias no funcionan correctamente.

En estos casos, puede colocarse una asistencia cardio-respiratoria mecánica (ECMO) que funciona como una especie de corazón y pulmón artificial, y que precisa de la participación de un equipo multidisciplinar, del que forman parte los cirujanos cardiacos infantiles. Ellos se encargan de colocar unas cánulas en las arterias y venas grandes -normalmente arteria carótida y vena yugular, o femorales-.

Este tipo de procedimientos son muy urgentes, ya que la vida del paciente está en riesgo y reviste gran complejidad. Requiere de la pericia y entrenamiento de profesionales de distintas especialidades y categorías que, junto con el personal del SUMMA 112, se trasladan al centro de origen, colocan el dispositivo y, una vez estabilizado el enfermo, asumen su traslado al hospital receptor, en este caso el 12 de Octubre.

Este último bebé, de cuatro meses, tras un periodo de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, permanece ingresado en hospitalización pediátrica convencional hasta el alta definitiva a su domicilio.