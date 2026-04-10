El Pleno del distrito Centro de Madrid aprobó este jueves una proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en la que se solicita la reprobación y dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la situación del servicio de Cercanías Madrid.

El texto, respaldado en el Pleno del distrito, sitúa el foco en el estado de la red de Cercanías y en su impacto directo sobre los vecinos. Según el Grupo Popular, el servicio ha experimentado un "empeoramiento progresivo que afecta a miles de usuarios cada día".

La proposición recoge datos sobre el funcionamiento del servicio en los últimos años. En concreto, señala que Cercanías Madrid cerró 2025 con 1.521 incidencias, un incremento del 240 % respecto a 2019.

Del total de incidencias registradas, el documento indica que un 40 % se debe a averías en la infraestructura de vías y un 22 % a fallos en trenes y material rodante. El Grupo Popular atribuye estos datos a la falta de inversiones por parte del Ministerio de Transportes y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Desde el PP del distrito Centro sostienen que esta situación se traduce en retrasos, cancelaciones y problemas recurrentes que afectan a la movilidad diaria de los ciudadanos. Más allá de la calidad del servicio, la iniciativa subraya la preocupación por la seguridad. Según el texto, el aumento de accidentes e incidentes en los últimos años ha generado inquietud entre los usuarios.

El Grupo advierte de una creciente sensación de inseguridad entre viajeros y trabajadores, y considera que el estado de la red requiere una intervención inmediata. Plantea que el sistema ferroviario no solo presenta deficiencias operativas, sino también riesgos que deben abordarse con urgencia.

La situación de la estación de Sol

La iniciativa también analiza la situación de la estación de Sol, considerada un punto clave para la movilidad en el distrito Centro. El PP señala que durante 2025 se han producido varios cierres por obras que han afectado al servicio. Además, denuncia que la conexión con la estación de Metro de Gran Vía no es plenamente accesible, lo que perjudica especialmente a personas con discapacidad o movilidad reducida.

La proposición aprobada incluye una serie de medidas dirigidas al Ministerio de Transportes y a Adif. Entre ellas, se reclama la ejecución completa del Plan de Mejoras de Cercanías de la Comunidad de Madrid y del Plan de Urgencia de Inversiones.

El Grupo Popular plantea también la puesta en marcha de actuaciones concretas, como una auditoría integral de la red ferroviaria para identificar puntos críticos y una investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el descarrilamiento ocurrido en San Fernando de Henares en octubre de 2025.

Asimismo, solicita la creación de un Plan Extraordinario de Seguridad Ferroviaria y la convocatoria mensual de la comisión de seguimiento del Plan de Cercanías entre el ministerio y la Comunidad de Madrid.