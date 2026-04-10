La Comunidad de Madrid descarta ampliar la Línea 11 hasta Leganés por la baja demanda de viajeros

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no prolongará la Línea 11 de Metro hasta el casco urbano de Leganés. La decisión, comunicada por el director gerente del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, se fundamenta en la existencia de una cobertura de transporte público que la administración regional califica de "amplia, intermodal y consolidada". Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, el responsable técnico ha cerrado la puerta a esta infraestructura tanto a corto como a medio plazo.

El argumento de la baja demanda

La viabilidad del proyecto ha sido analizada en dos informes técnicos recientes que desaconsejan la inversión. Según ha revelado Rodríguez Sardinero, un estudio realizado en 2018 para conectar la estación de La Fortuna con la Línea 12 (MetroSur) arrojó una estimación de apenas entre 500 y 1.000 viajeros diarios por estación.

En 2023, un segundo análisis sobre una posible bifurcación técnica en "Y" elevó la previsión a una horquilla de entre 2.000 y 4.000 usuarios, una cifra que el CRTM sigue considerando "insuficiente para justificar una inversión" de esta envergadura frente a otras prioridades de la red regional.

Una red intermodal consolidada

Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras se defiende que Leganés, con una población de 200.000 habitantes, ya goza de una integración plena en el sistema de transporte. El municipio dispone actualmente de seis estaciones de MetroSur (San Nicasio, Leganés Central, Hospital Severo Ochoa, Casa del Reloj, Julián Besteiro y El Carrascal) y la propia conexión de la Línea 11 en el barrio de La Fortuna.

"Leganés ya está conectado al Metro de Madrid", ha sentenciado el director del Consorcio, subrayando que las frecuencias en hora punta oscilan entre los 5 y 6 minutos. Además, ha recordado el peso de la línea C-5 de Cercanías, que vertebra el desplazamiento directo hacia la capital, y la "extensa red" de autobuses interurbanos que completan el mapa de movilidad de la localidad.

Choque político con Más Madrid

La negativa responde a una propuesta de Más Madrid que buscaba aprovechar las obras de ampliación de la L11 hacia Cuatro Vientos para llevar el suburbano hasta el centro de Leganés. La diputada María Acín ha criticado la decisión alegando que el 78% de los trabajadores del municipio se desplazan fuera de la localidad diariamente, enfrentándose a trayectos medios de 49 minutos.

Para la formación de izquierdas, la decisión responde a "prioridades políticas" y no a criterios técnicos, acusando al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de centrar las inversiones en zonas que consideran sus "caladeros de votos" mientras olvidan las necesidades de los municipios del sur.