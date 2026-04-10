La Guardia Civil busca al asesino del menor apuñalado en Villanueva de la Cañada

El brutal asesinato aconteció en un centro cultural llamado La Despernada, ubicado en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. Allí, la tarde del jueves transcurría con aparente normalidad. Este espacio dedicado sobre todo al estudio se vio sacudido por una escena de violencia extrema. Eran alrededor de las 19:45 cuando se produjo el ataque. Según las primeras reconstrucciones, el menor fue agredido con un arma blanca en el interior de las instalaciones, posiblemente en una zona apartada como los baños o dependencias cercanas a la biblioteca. Las heridas —en el pecho, el cuello y la espalda— resultaron devastadoras.

El aviso a los servicios de emergencia activó un despliegue urgente. A su llegada, los sanitarios encontraron al joven en parada cardiorrespiratoria. Durante varios minutos, los equipos del SUMMA 112 trabajaron para revertir la situación. Lograron estabilizarlo lo suficiente como para proceder a su traslado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, en Madrid. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció poco después. La cuenta de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha publicado en redes cómo fue el operativo dispuesto.

#SUMMA112 traslada con pronóstico crítico a un menor de edad que ha sufrido una agresión en el interior de un Centro Cultural en la localidad de Villanueva de la Cañada. @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/rMCGBzAh2S — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 9, 2026

El agresor huido

Desde ese momento, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo para tratar de localizar al sospechoso, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente. El caso, como suele ser habitual en este tipo de sucesos, ha generado cierta confusión inicial sobre la edad tanto de la víctima como del posible autor. Algunas informaciones, como las que aporta el diario El Mundo, apuntan a un joven con antecedentes de comportamiento conflictivo, de 19 años y con autismo. De hecho, y según testimonios de algunos padres de la localidad, el presunto asesino es conocido en la zona y muchos de los chavales habían sido avisados de sus actitudes erráticas. El sujeto en cuestión habría manifestado en más de una ocasión su sensación de desamparo y soledad. En cualquier caso, las circunstancias exactas del ataque siguen bajo análisis. El Mundo también desvela que el niño fallecido tenía 12 años, que era jugador de fútbol en el equipo alevín del club Villanueva de La Cañada, y que cursaba sexto de primaria en un colegio público del municipio.

El suceso ha provocado una profunda conmoción en la localidad madrileña. El Ayuntamiento ha decretado la suspensión de actos públicos y ha convocado un minuto de silencio en señal de duelo. A las puertas del centro cultural, vecinos y familiares comenzaron a concentrarse en silencio, todavía tratando de asimilar lo ocurrido. La investigación continúa, mientras crece la inquietud por esclarecer no solo quién fue el autor, sino por qué ocurrió.