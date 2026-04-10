La Guardia Civil detiene al presunto asesino del niño de 12 años en Villanueva de la Cañada

Han sido horas de angustia, incertidumbre y de una intensa búsqueda que, finalmente, ha llegado a su fin. La Guardia Civil ha confirmado la detención del presunto autor del apuñalamiento mortal a un niño de 12 años. El dispositivo de seguridad ha logrado localizar al sospechoso, quien se dio a la fuga inmediatamente después del ataque.

Crónica del crimen en la biblioteca

El brutal asesinato aconteció en el centro cultural La Despernada, ubicado en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. Allí, la tarde del jueves transcurría con aparente normalidad hasta que este espacio, dedicado fundamentalmente al estudio, se vio sacudido por una escena de violencia extrema.

Eran alrededor de las 19:45 cuando se produjo el ataque. Según las primeras reconstrucciones, el menor fue agredido con un arma blanca en el interior de las instalaciones, posiblemente en una zona apartada como los baños o dependencias cercanas a la biblioteca. Las heridas —localizadas en el pecho, el cuello y la espalda— resultaron devastadoras.

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El aviso a los servicios de emergencia activó un despliegue urgente. A su llegada, los sanitarios del SUMMA 112 encontraron al joven en parada cardiorrespiratoria y, tras varios minutos de maniobras, lograron estabilizarlo lo suficiente para proceder a su traslado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció poco después.

#SUMMA112 traslada con pronóstico crítico a un menor de edad que ha sufrido una agresión en el interior de un Centro Cultural en la localidad de Villanueva de la Cañada. @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/rMCGBzAh2S — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 9, 2026

Desde ese momento, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo para tratar de localizar al sospechoso. El caso, como suele ser habitual en este tipo de sucesos, generó cierta confusión inicial sobre la edad tanto de la víctima como del posible autor. Algunas informaciones, como las que aporta el diario El Mundo, apuntan a un joven con antecedentes de comportamiento conflictivo, de 19 años y con autismo. De hecho, y según testimonios de algunos padres de la localidad, el presunto asesino es conocido en la zona y muchos de los chavales habían sido avisados de sus actitudes erráticas. El sujeto en cuestión habría manifestado en más de una ocasión su sensación de desamparo y soledad. En cualquier caso, las circunstancias exactas del ataque siguen bajo análisis. El Mundo también desvela que el niño fallecido tenía 12 años, que era jugador de fútbol en el equipo alevín del club Villanueva de La Cañada, y que cursaba sexto de primaria en un colegio público del municipio.

El mensaje de condolencias de Ayuso

Ante la gravedad de los hechos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado públicamente a través de sus redes sociales para expresar el dolor de la institución y agradecer la labor de los servicios de emergencia.

Buenos días: Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de #SUMMA112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida. https://t.co/8VUIXG7CVd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 10, 2026

Y es que el suceso ha provocado una profunda conmoción en la localidad madrileña. El Ayuntamiento ha decretado la suspensión de actos públicos y ha convocado un minuto de silencio en señal de duelo.