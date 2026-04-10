Locura en Madrid por lo gratis: los dos días sin pagar en EMT y bicimad baten el récord de 2026

Cuando el autobús no exige sacar la cartera, Madrid responde. Y lo hace en masa. Y es que los dos últimos días con los autobuses de la EMT gratuitos se han convertido en los de mayor uso de lo que llevamos de año 2026 en la ciudad.

El balance lo puso sobre la mesa este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Según detalló, un total de 3.602.716 viajeros utilizaron sin coste los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid durante este periodo de gratuidad, activado el martes 7 y miércoles 8 tras la Semana Santa.

El patrón queda además evidenciado con el perfil del viajero: algo más de medio millón de personas no eran usuarias habituales del servicio.

Con ese contexto, el lunes 7 de abril se registraron más de 1,78 millones de usuarios en los autobuses de la red, mientras que el martes la cifra ascendió a más de 1,81 millones.

La radiografía se completa con bicimad, que también ofreció los primeros 30 minutos gratis durante ambas jornadas. El servicio notó igualmente el tirón con 100.230 viajes en los dos días, de los cuales 47.752 fueron realizados por personas que no cuentan con tarifa plana del sistema.

Hasta ahora, de los 76 días que el Consistorio ha activado esta estrategia —que nació con el paso de la borrasca Filomena—, el día con mayor afluencia ha sido el 28 de noviembre de 2025, coincidiendo con el Black Friday, cuando más de 1,94 millones de viajeros utilizaron la red. Le sigue el 9 de diciembre de ese mismo año, con 1,87 millones de usuarios.

En palabras de Sanz, "este incremento refleja el buen momento que atraviesa la movilidad pública y el cambio progresivo en los hábitos de desplazamiento de los ciudadanos, que optan por el transporte público frente al vehículo privado".