Madrid celebra los 100 años de la Quinta de los Molinos con una gran exposición gratuita

La Quinta de los Molinos conmemora este año el primer centenario desde su creación, una efeméride que el Ayuntamiento de Madrid ha querido celebrar con la programación de una completa exposición en la Casa del Reloj que repasa la historia y evolución de este enclave, desde su origen como finca agrícola hasta su consolidación como parque público de titularidad municipal.

Como complemento a la exposición, el consistorio ha reeditado, en edición facsímil, la obra Campos urbanizados y ciudades rurizadas, publicada originalmente en 1941 por César Cort Botí, el creador de la finca.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha visitado el enclave acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y la concejala del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo.

Durante su recorrido por las instalaciones, Carabante ha querido subrayar el "valor del enclave como modelo urbano y natural". Además, el delegado ha señalado que la Quinta de los Molinos representa un "ejemplo excepcional de cómo la arquitectura, la planificación urbana y la naturaleza pueden convivir de manera armoniosa".

La muestra, de acceso gratuito, abre sus puertas hasta el 17 de mayo (en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, de martes a domingo). El itinerario expositivo propone un cuidado viaje por estos cien años de historia mediante una selección de fotografías históricas y actuales, planos originales, documentos de archivo y datos explicativos sobre su configuración, superficie, elementos arquitectónicos y estructura vegetal.

La propuesta cultural se divide en tres módulos temáticos fundamentales: la figura de César Cort Botí, como gran impulsor del proyecto original, el papel del consistorio en su conservación y gestión pública y, finalmente, la estrecha relación que los ciudadanos han forjado con este entorno natural. La visita concluye con la proyección de un vídeo documental que sintetiza los valores históricos, paisajísticos y patrimoniales del recinto.

Nueva edición de obra de César Cort Botí

Los asistentes podrán contemplar objetos personales de Cort Botí, relacionados con su faceta de urbanista y creador de la quinta. Entre ellos, sobresalen cinco bocetos originales trazados a mano que datan de la década de 1930, el sello de su firma y su regla de cálculo.

Asimismo, integran la muestra tres publicaciones presentadas por orden cronológico: los apuntes de urbanología elaborados para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la que fue catedrático durante más de 20 años; el tratado de urbanismo Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, de 1941; y la mencionada Campos urbanizados y ciudades rurizadas.

En las páginas de esta última obra, el autor reflexiona acerca de la relación entre el campo y la ciudad, proponiendo un modelo que integra naturaleza, agricultura y desarrollo urbano. Esta nueva edición respeta el formato original e incorpora prólogos escritos por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el nieto del creador, César Cort Lantero.

Este conjunto de actos conmemorativos coinciden con el primer aniversario de la declaración de la histórica finca como Bien de Interés Cultural. En el marco de dicha protección, se han impulsado actuaciones de restauración, recuperación de caminos históricos y desarrollo de actividades culturales y educativas.