La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada sigue profundamente impactada por el asesinato de David, el niño de 11 años, asesinado en el Centro Cultural La Despernada.

El menor fue atacado en los aseos del centro cultural tras salir de una clase de inglés. Allí, el agresor le asestó varias puñaladas antes de huir. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, que lograron estabilizarlo inicialmente, el niño falleció horas después en el hospital. Fue un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio quien dio el aviso a los servicios de emergencia, según ha informado el SUMMA 112.

¿Quién es el presunto agresor?

El detenido, identificado como Julio, de entre 19 y 23 años y de origen rumano, según las primeras informaciones, presenta un trastorno del espectro autista. Algunos expertos insisten en no vincular automáticamente este tipo de condiciones con conductas violentas.

En este sentido, el programa En Boca de Todos ha recogido la valoración de expertos como Javier Urra, doctor en Psicología y exdefensor del Menor, quien lo ha calificado de "una gran tragedia y una muerte de un niño muy inclusivo, cariñoso, muy de aceptar a otros chicos que tengan otras características o circunstancias. Hay que tener mucho cuidado con la salud mental y los problemas mentales, porque no suelen ser la causa importante de la criminalidad", ha explicado el experto durante el programa.

El psicólogo ha señalado que el ataque llama especialmente la atención porque, a su juicio, parecía estar previsto. Según explica, si el niño se encontraba en el cuarto de baño y el agresor llevaba cuchillos, todo apunta a una posible obsesión concreta hacia ese menor, lo que sugiere una intencionalidad clara y no un acto impulsivo.

Además, Urra ha subrayado que el autismo es "una condición compleja", históricamente mal interpretada, pero que en ningún caso se ha relacionado con conductas agresivas hacia otros niños. Al contrario, ha recordado que muchos menores con autismo suelen ser víctimas de incomprensión o incluso de agresiones por parte de otros. Por ello, considera fundamental llevar a cabo una evaluación forense que determine el grado de responsabilidad del agresor, si es que la tiene.

Una relación marcada por la obsesión

La madre del menor ha sido contundente al asegurar que el presunto agresor estaba "obsesionado con su hijo". Según su testimonio, recogido por la reportera del programa, ya había intentado previamente que Julio dejara de acercarse al niño, llegando incluso a mantener conversaciones directas con él para pedirle que se alejara.

La diferencia de edad entre ambos —11 años la víctima frente a los 19 o 23 del agresor— no impedía el contacto. De hecho, el joven frecuentaba el parque cercano al centro cultural, donde jugaba al baloncesto con menores, incluso con niños de hasta 7 años. Según la madre, se sentía más cómodo relacionándose con ellos que con personas de su edad.

Las personas cercanas al entorno del detenido han señalado comportamientos previos inquietantes. Según estos testimonios, Julio habría molestado anteriormente a otros menores, llegando incluso a enseñarles cuchillos. Aunque no se habían producido agresiones graves, sí se mencionan episodios de intimidación y algún gesto violento, como 'collejas'. Estos incidentes provocaron que familiares de otros niños intervinieran, advirtiéndole de que cesara ese comportamiento.

Los movimientos tras el crimen

Tras el ataque, el joven abandonó el lugar. Testigos del centro cultural aseguran haberle visto subir a un autobús poco después, aunque no está claro cuál era su destino. Su domicilio, en cualquier caso, se encuentra relativamente cerca del lugar de los hechos.

Era una figura conocida en la zona: acudía con frecuencia al parque y también participaba en actividades como la misa dominical, donde, según algunos vecinos, buscaba establecer vínculos con otros niños.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha decretado un día de luto oficial y convocado un minuto de silencio en la Plaza de España, al que han asistido vecinos, autoridades y miembros de la corporación municipal.

📢 Se decreta desde las 12:00 horas de hoy un día de luto oficial y las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales en recuerdo del menor fallecido. pic.twitter.com/YbOaIwKhLn — Ayto. VDL Cañada (@AytoVDLCanada) April 10, 2026

El alcalde, Luis Partida, ha expresado visiblemente afectado: "Es un día muy difícil para esta ciudad y para este alcalde que os habla". Además, ha asegurado que el consistorio ha puesto todos sus recursos a disposición de la familia y del entorno escolar del menor.

"Esperamos que este chico esté con los ángeles en el cielo", ha añadido, al tiempo que ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, destacando su actuación "perfecta" pese al trágico desenlace.