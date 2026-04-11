Ayuso anuncia ayudas de hasta 40.000 euros para impulsar el relevo generacional en el campo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la renovación de dos líneas de subvenciones destinadas a facilitar la incorporación de agricultores y ganaderos al sector primario, con el objetivo de garantizar su rentabilidad y asegurar el relevo generacional.

El anuncio contempla una dotación diferenciada por tramos de edad. Por un lado, se destinan 2,5 millones de euros para jóvenes de entre 18 y 40 años, mientras que la línea dirigida a personas de entre 40 y 60 años alcanza los 500.000 euros, duplicando la cuantía inicial prevista el año pasado.

Las ayudas para los más jóvenes incluyen una prima básica de hasta 30.000 euros por beneficiario, ampliable con complementos de 10.000 euros en función de diversos criterios, como la incorporación de ganadería, la apuesta por la agricultura ecológica, la creación de empleo o la ubicación en zonas protegidas de la Red Natura 2000.

En paralelo, los emprendedores de mayor edad podrán acceder a subvenciones que, en conjunto, pueden alcanzar hasta 40.000 euros por persona, siempre que cumplan los requisitos exigidos, entre ellos estar en proceso de alta en una actividad agraria y acreditar la formación necesaria.

Condiciones y plazos

Uno de los aspectos clave de estas convocatorias es la exigencia de un plan empresarial que deberá ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses, lo que, según el Ejecutivo regional, busca garantizar la viabilidad real de los proyectos financiados.

El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta principios de mayo —el día 7 para jóvenes y el 4 para el resto— y se tramitarán de forma telemática a través de la web institucional.

Estas ayudas están cofinanciadas por distintas administraciones: el Gobierno autonómico aporta el 50,5% de los fondos, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) el 23% y la Administración General del Estado el 17,5% restante.

Con esta iniciativa, el Gobierno madrileño busca hacer frente al envejecimiento del campo y atraer nuevos profesionales a un sector estratégico que atraviesa dificultades estructurales, especialmente en materia de rentabilidad y continuidad generacional.