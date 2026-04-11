El papa León XIV confirma que el evento central de su viaje a España será en la plaza de Cibeles

El papa León XIV ha despejado una de las principales incógnitas sobre su próximo viaje a España al confirmar que la plaza de Cibeles será el lugar donde realizará el evento más multitudinario de su agenda. El anuncio se ha producido a través de un mensaje dirigido a los asistentes de la Fiesta de la Resurrección celebrada precisamente en ese enclave madrileño.

"Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles", ha expresado el Pontífice ante más de setenta mil personas congregadas en este acto organizado por la Asociación Católica de Propagandistas.

La elección de Cibeles no ha sido casual. El logotipo del viaje, presentado recientemente por la Conferencia Episcopal Española, ya ha dejado entrever esta decisión. En él aparecen referencias a distintas etapas del recorrido papal, como Canarias o Barcelona —representada por la Sagrada Familia—, pero también Madrid, simbolizada por la Virgen de la Almudena y la Puerta de Alcalá.

Una eucaristía multitudinaria

Está previsto que el acto central tenga lugar el domingo 7 de junio, dentro del calendario del viaje apostólico que se desarrollará del 6 al 12 de ese mes. En esa jornada, León XIV presidirá la celebración del Corpus Christi con una misa que podría reunir a más de un millón de personas.

Tras la eucaristía, el entorno de Cibeles acogerá también la tradicional procesión del Corpus, presidida por la custodia con el Santísimo. El mensaje papal, leído por el cardenal José Cobo, no se ha limitado a anunciar detalles logísticos. También ha incluido una reflexión espiritual dirigida especialmente a los jóvenes. "¡Alzad la mirada: contemplad a Cristo y seguidlo hasta la santidad!", ha exhortado el Pontífice, enlazando con el lema de su viaje: "Alzad la mirada".

El texto ha insistido en la vigencia del mensaje pascual: "La Pascua, por tanto, no queda encerrada en el sepulcro; irrumpe en la ciudad y entra en la cotidianidad a través de la vida de los hombres".

Otro de los ejes del discurso ha sido el recuerdo de los mártires españoles del siglo XX. "Lo veis en vuestros compatriotas que, en el siglo pasado, fueron mártires y testigos de Jesús; en ellos, la victoria de Cristo sobre la muerte se hizo fidelidad, fortaleza y entrega", ha señalado León XIV.

Ha animado a los jóvenes a no quedarse en el recuerdo, sino a tomar ejemplo activo de estos testimonios: "No estáis llamados sólo a recordarlos, sino a apoyaros en su ejemplo para que Cristo vuelva a pasar por vuestras calles".

Una llamada a revitalizar la fe en la sociedad

El Pontífice también ha lanzado un mensaje claro sobre el papel de los creyentes en el mundo actual: "Hacen falta jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente".

El mensaje ha concluido: "Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad; no os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena". Y ha añadido: "Rezo por vosotros, os bendigo y os espero. Si Dios quiere, nos veremos en junio".