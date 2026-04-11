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Madrid

Dentro del exclusivo edificio de Valle-Inclán: todas las imágenes de una casa de 10,8 millones

El lujoso ático situado en el palacete madrileño donde vivió el escritor se vende por 10,8 millones.

Libertad Digital
Terraza de 56 metros cuadrados
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Terraza de 56 metros cuadrados

Entrar en este ático es asomarse a otra época… pero con todas las comodidades de hoy. En este mismo edificio vivió el escritor Ramón María del Valle-Inclán. Hoy, la inmobiliaria de lujo John Taylor gestiona su venta.

Entrada al Palacete del Conde de Cedillo
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Entrada al Palacete del Conde de Cedillo

La casa ocupa el séptimo y último piso del histórico Palacete del Conde de Cedillo, construido en 1920, en pleno barrio de Salamanca y a un paseo del Paseo de la Castellana.  

Piscina climatizada y gimnasio 
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Piscina climatizada y gimnasio 

El edificio ofrece zonas comunes como piscina climatizada, gimnasio, sauna y sala de reuniones.

Salón conectado a la terraza
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Salón conectado a la terraza

La vivienda ha sido diseñada por el estudio Mushin Studio Interior Design. 

Salón comedor
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Salón comedor

Salón y comedor se conectan pensados como uno de los espacios centrales de la vivienda.

Terraza de 56 metros cuadrados 
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Terraza de 56 metros cuadrados 

Además, ambas estancias se abren a la terraza, que no es precisamente pequeña. Orientada al sur, preside la zona social de la vivienda.

Terraza de 56 metros cuadrados
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Terraza de 56 metros cuadrados

En total, la terraza suma 56 metros cuadrados de los 450 del total de la casa.

Cocina con isla central
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Cocina con isla central

La cocina, completamente equipada, cuenta con una isla central y un espacio independiente de lavandería.

Cocina con isla central 
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Cocina con isla central 

La cocina dispone también de un aseo de cortesía y una pared de espejo envejecido para dar mayor amplitud a la estancia.

Dormitorio principal
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Dormitorio principal

La zona de noche incluye cuatro dormitorios, todos con cuarto de baño en suite. 

Vestidor del dormitorio principal
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Vestidor del dormitorio principal

El dormitorio principal se sitúa en la parte más privada de la casa e incluye vestidor y un baño de gran tamaño.

Baño del dormitorio principal
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Baño del dormitorio principal

El baño de la suite principal cuenta con ducha y bañera. En total, el ático suma cuatro cuartos de baños más el de cortesía. 

Una de las cuatro suites
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Una de las cuatro suites

Uno de los dormitorios conecta directamente con la terraza, lo que permite adaptarlo a distintos usos.

Otro de los dormitorios 
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Otro de los dormitorios 

La propiedad se vende completamente amueblada, tal y como muestran estas imágenes.

Otro de los dormitorios
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Otro de los dormitorios

Además, el edificio, situado en el número 9 de la calle General Oraá, cuenta con seguridad las 24 horas del día.

Zona de trabajo con vistas a la terraza
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Zona de trabajo con vistas a la terraza

La vivienda incluye tres plazas de garaje robotizadas y trastero, y está a la venta por 10,8 millones de euros.

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