Los ritmos argentinos invaden Madrid

El martes 14 de abril, el Teatro Alcázar (c/ Alcalá, 20) acoge el estreno absoluto de ‘Así se baila el Tango’, la nueva propuesta de La Porteña Tango con la que la formación argentina rinde homenaje a los grandes clásicos del género.

Una cuidada combinación de música y canto en vivo, poesía y danza

Se trata de un conjunto absolutamente consagrado con 18 años de trayectoria artística y más de 900 conciertos en escenarios de 23 países a lo largo de cuatro continentes.

En ‘Así se baila el Tango’, el bandoneón, el piano y la guitarra dialogan con la voz solista y las coreografías respetando la esencia del tango tradicional sin renunciar a una puesta en escena actual. Sobre las tablas, La Porteña Tango nos propone todo un viaje por las canciones imprescindibles de artistas clave como Carlos Gardel, Enrique Santos Discépolo o Astor Piazzolla.

El fundador, director artístico y guitarrista de la formación, Alejandro Picciano, confirma en Kilómetro Cero que la compañía ha consolidado a lo largo de casi dos décadas "un lenguaje propio que fusiona tradición y renovación, situándose entre las propuestas más sólidas del tango escénico internacional".

Con una puesta en escena audiovisual envolvente, vestuario cuidado al detalle y dos parejas de baile que destacan por su fuerza expresiva y elegancia, La Porteña Tango construye una experiencia pensada tanto para el aficionado al tango como para nuevos públicos gracias a su sello distintivo basado en la emoción, la cercanía, la excelencia interpretativa y el respeto a la tradición.