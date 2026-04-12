Cibeles, desbordada: 85.000 personas llenaron la plaza en la IV Fiesta de la Resurrección
La IV edición reunió en Madrid a miles de asistentes en una jornada con conciertos, el mensaje del Papa León XIV anunciando su visita a España y el cierre con la Salve Rociera.
El escenario principal acogió las actuaciones musicales que marcaron el ritmo de la tarde-noche.
Miles de asistentes celebraron la fe en comunidad en una Cibeles abarrotada.
La actuación de Hakuna Group Music conectó con el público en uno de los momentos más emotivos del evento.
Los Gipsy Kings animaron la velada.
La frase “cada paso hacia delante es un paso hacia el cielo” pertenece a la canción La fila, del grupo religioso Hakuna, que habla sobre el sacramento de la comunión.
Los asistentes escucharon con atención la carta del Papa, en la que confirmó su próxima visita a Madrid.
El cardenal José Cobo leyó el mensaje enviado por el Papa León XIV a los asistentes. No se limitó a anunciar detalles logísticos, también incluyó una reflexión espiritual dirigida especialmente a los jóvenes. “¡Alzad la mirada: contemplad a Cristo y seguidlo hasta la santidad!”.
Más pancartas con mensajes y frases religiosas durante la celebración.
Ángel Catela interpretó el tema ganador del concurso ‘Música y Fe’ ante una plaza completamente llena.
El público levantó las manos y acompañó las canciones.
DJ El Pulpo puso el broche festivo con una de sus sesiones.
La cantante del grupo Boney M, Liz Mitchell, hizo vibrar al público con su actuación.
Decenas de personas con los móviles encendidos. La velada concluyó con la interpretación de la Salve Rociera, cantada por miles de voces al unísono.