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Madrid

Cibeles, desbordada: 85.000 personas llenaron la plaza en la IV Fiesta de la Resurrección

La IV edición reunió en Madrid a miles de asistentes en una jornada con conciertos, el mensaje del Papa León XIV anunciando su visita a España y el cierre con la Salve Rociera.

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El escenario principal acogió las actuaciones musicales que marcaron el ritmo de la tarde-noche.

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Miles de asistentes celebraron la fe en comunidad en una Cibeles abarrotada.

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La actuación de Hakuna Group Music conectó con el público en uno de los momentos más emotivos del evento.

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Los Gipsy Kings animaron la velada.

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La frase “cada paso hacia delante es un paso hacia el cielo” pertenece a la canción La fila, del grupo religioso Hakuna, que habla sobre el sacramento de la comunión.

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Los asistentes escucharon con atención la carta del Papa, en la que confirmó su próxima visita a Madrid.

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El cardenal José Cobo leyó el mensaje enviado por el Papa León XIV a los asistentes. No se limitó a anunciar detalles logísticos, también incluyó una reflexión espiritual dirigida especialmente a los jóvenes. “¡Alzad la mirada: contemplad a Cristo y seguidlo hasta la santidad!”.

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Más pancartas con mensajes y frases religiosas durante la celebración.

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Ángel Catela interpretó el tema ganador del concurso ‘Música y Fe’ ante una plaza completamente llena.

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El público levantó las manos y acompañó las canciones.

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DJ El Pulpo puso el broche festivo con una de sus sesiones.

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La cantante del grupo Boney M, Liz Mitchell, hizo vibrar al público con su actuación.

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Decenas de personas con los móviles encendidos. La velada concluyó con la interpretación de la Salve Rociera, cantada por miles de voces al unísono.

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