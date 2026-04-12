En apenas varias manzanas del barrio madrileño de La Guindalera, un pequeño ecosistema de negocios deluxe crece sin freno. Guarderías, peluquerías y tiendas especializadas conviven con los comercios de toda la vida. La diferencia no es otra que el cliente: todos están pensados exclusivamente para perros.

"La gente cada vez sabe más que en casa el perro solo todo el día no es bueno para el animal por la ansiedad ni para los vecinos por los ladridos", explica Joaquín, director de operaciones de Dogterra. El centro, abierto hace menos de un año, funciona como guardería canina, aunque también ofrece adiestramiento e incluso peluquería.

Según afirma Joaquín a Libertad Digital, en este negocio viven de los perros que los vecinos dejan por la mañana y recogen al final del día. De hecho, cifra en un 80% los clientes diarios frente al 20% que utiliza el servicio como residencia temporal.

Dentro de Dogterra, la imagen se aleja de cualquier concepto tradicional de residencia. Aquí, los perros siguen un calendario que cambia cada mes y que se organiza por días y horas. En abril, la agenda incluye actividades que rozan lo insólito: sesiones de juegos con puzzles, proyecciones de películas, spa con limpieza de dientes y oídos o incluso una "hora de baile con música de sevillanas". Este mes, los jueves se celebran los cumpleaños; los viernes se juega al escondite; y los sábados llegan las "horas de burbujas". El paseo diario, eso sí, no falla.

"Es un poco adaptarse a las nuevas generaciones que no quieren que el perro esté en casa aburrido", señala Joaquín. Durante ciertas jornadas, en el centro se juntan hasta treinta animales, atendidos por dos trabajadores por turno.

Pero para ser admitido, cada perro debe superar una prueba gratuita de socialización con el resto de canes. "Hay tipos de perros que son muy liantes y estos no se pueden quedar", aclara el trabajador. Si no encajan en la guardería, se les ofrece la opción de adiestramiento.

El servicio, sin embargo, no está al alcance de todos los bolsillos. Las tarifas oscilan entre bonos de 12 días por 195 euros, mensualidades de seis horas por 220 euros o paquetes completos de hasta 499 euros al mes. También existe la opción de guardería nocturna, desde 33 euros por noche en temporada alta. "Las personas no están acostumbradas a pagar 300 euros al mes, es un poco un lujo", reconoce Joaquín, que apunta, aún así, a un cambio de tendencia: "Creo que cada vez hay más perros y menos niños y todo está yendo hacia eso".

Dos de los trabajadores de Dogterra, en la calle Martínez Izquierdo

A la vuelta de la esquina, el concepto cambia, aunque el cliente es el mismo. En Chuchos Deluxe, un autolavado canino y tienda natural, son los propios clientes quienes lavan a sus perros en una gran bañera, que incluye el acceso a una amplia gama de productos —champús sin sulfatos, específicos para pelo blanco, largo o pieles alérgicas—.

"A mí me gusta llamarlo lavadero de bajo estrés", explica Laura, propietaria del negocio. Cada perro dispone de una hora u hora y media para su ducha. La idea surge, según cuenta, de una necesidad personal: "Mis mascotas me inspiraron para el negocio".

En cuanto al perfil concreto de cliente, la dueña asegura que "vienen muchos perros senior con patologías y como el propio tutor sabe el dolor que tiene, lo manipula él mismo y no una persona ajena que no sabe todo". También acude gente mayor, atraída por la "comodidad" y por evitar ensuciar en casa.

Aquí, los precios van desde los 9 euros para perros pequeños hasta los 16 euros para los de más de 30 kilos, y la afluencia depende incluso del clima. "Cuando empieza a hacer buen tiempo, la gente se anima más", comenta a Libertad Digital.

Más allá del lavado, el local ofrece alimentos y suplementos naturales para mascotas. Entre ellos, Laura menciona "snacks con valeriana" pensados para reducir la "ansiedad" y los "nervios" de los perros. "Es como cuando vas al herbolario para las personas", compara.

Como Joaquín, Laura coincide en el cambio de tendencia en la forma de tratar a las mascotas. De hecho, ella misma reconoce que hasta hace años le daba "chuches de Mercadona" a su perro. "Pero te pica el gusanillo de su bienestar y empiezas a investigar", recuerda. Hoy, incluso vende tartas naturales para perros.

Pero ambos negocios destacan una base común: el arraigo en el barrio. "Es un negocio del barrio", sintetiza Joaquín, de Dogterra. Laura, vecina de La Guindalera, ha visto crecer esta tendencia en primera persona. Solo en las calles de alrededor, enumera, ya hay al menos dos tiendas de productos para mascotas más y tres guarderías caninas.