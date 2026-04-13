Ayuso blinda el liderazgo de Madrid: la creación de empresas se dispara un 31% en febrero

Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado este lunes el éxito del modelo económico de la Comunidad de Madrid tras los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante su visita al nuevo Hub de Ciencia de Danone en Tres Cantos, la presidenta regional ha destacado que la autonomía lidera la creación de empresas en España con 2.615 nuevas sociedades constituidas solo en el mes de febrero. Esta cifra supone un incremento interanual del 31% y consolida a Madrid como el motor de la inversión nacional, aglutinando el 20% del total del país en el segundo mes del año.

Inversión millonaria en Tres Cantos

El respaldo de la multinacional Danone a la región se ha materializado con una inversión de 40 millones de euros en los últimos dos años para impulsar su Hub de Ciencia. Este centro tecnológico tiene como objetivo el desarrollo de productos más saludables y la mejora de la salud pública a través de la innovación alimentaria. Ayuso ha vinculado esta apuesta de la firma francesa a una política basada en la "fiscalidad equilibrada" y en una administración que "no tutela ni dirige". Madrid ya se sitúa como la segunda región europea con más empleos vinculados a la alta tecnología, un sector estratégico que la Comunidad potencia mediante la colaboración con grandes corporaciones y autónomos.

Descenso en la disolución de sociedades

Los datos del INE reflejan no solo un auge en empresas de nueva creación, sino una mayor resistencia del tejido ya existente. Mientras la creación de empresas subía un 31%, la disolución de sociedades cayó un 12,2% en febrero, con 640 cierres registrados. Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero de toda la serie histórica en la región, encadenando ya tres meses consecutivos de crecimiento interanual sostenido.

Capitalización y comparativa nacional

En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, Madrid mantiene la primera posición del ranking nacional con 5.098 nuevas empresas, superando a Cataluña (4.864) y Andalucía (4.056). El capital suscrito por las compañías madrileñas hasta febrero asciende a 230,3 millones de euros, lo que representa el 19,3% del total estatal. La capitalización media por empresa se sitúa en los 45.176 euros, una cifra que avala la solvencia de los proyectos que deciden establecer su sede en la capital y sus municipios.