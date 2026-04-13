Ayuso denuncia que España está en manos de "una banda mafiosa" y vaticina el 'indulto' del TC a García Ortiz

Isabel Díaz Ayuso no ha rebajado el tono tras los últimos movimientos judiciales que cercan al entorno de Moncloa. Este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado una durísima ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado directamente de "banda mafiosa", alertando de que el Tribunal Constitucional —bajo el control de Cándido Conde-Pumpido— se prepara para blindar la impunidad del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La reacción de la dirigente madrileña llega después de que García Ortiz solicitara al Constitucional la anulación de su condena por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Para la presidenta, el camino está trazado por el Ejecutivo: "El fiscal general, condenado por el Supremo, fue puesto políticamente por el presidente para delinquir. Ahora, el presidente del Constitucional, puesto ahí a dedo como su hijo en Telefónica, podría indultarle. Puesto ahí para taparlo todo", ha denunciado en sus redes sociales.

El Fiscal General del Estado, condenado por el Supremo, fue puesto políticamente por el presidente del Gobierno para delinquir. Ahora, el presidente del Constitucional, puesto ahí a dedo como su hijo en Telefonica, podría indultarle. Puesto ahí para taparlo todo. A la vez, el 2… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 13, 2026

Ayuso subraya así lo que considera una estrategia de "colonización" de las instituciones, donde los perfiles afines al PSOE actúan como parapeto legal frente a las sentencias del Tribunal Supremo.

La presidenta no solo ha puesto el foco en la grave crisis ética que atraviesa el Ejecutivo. Ha recordado que quien fuera la "mano derecha" de Sánchez, José Luis Ábalos, tiene un pie en la cárcel ("pinta que acabará en prisión"), mientras el presidente del Gobierno se encuentra en el extranjero.

Ayuso ha tachado de "burla a la justicia" el viaje de Sánchez a China junto a su mujer, Begoña Gómez, a la que se está procesando por cuatro delitos. Ha criticado que Sánchez se "esconda en la dictadura china" para evitar dar explicaciones y ha afeado a Gómez que no dé la cara ante los tribunales ni entregue el pasaporte requerido.

El diagnóstico de la jefa del Ejecutivo regional es demoledor. Al definir al Gobierno como una estructura de tintes mafiosos, Ayuso advierte a los ciudadanos de las consecuencias a largo plazo de esta degradación democrática: "España está gobernada por una banda mafiosa. Lo pagaremos mucho".

Esta ofensiva coincide con la entrega de la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo a Mario Vargas Llosa, un acto en el que Ayuso ha vuelto a reivindicar la libertad frente a los proyectos autoritarios que, a su juicio, intentan socavar el Estado de Derecho en España.