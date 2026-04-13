Desolación en Vox y euforia en la ultraizquierda por la victoria del PP húngaro: "Ayuso es la Orban de Chamberí"

Las elecciones en Hungría del pasado domingo tuvieron una gran repercusión política en Madrid. El partido Tisza-Partido Respeto y Libertad, liderado por el conservador Péter Magyar, arrasó poniendo fin a los 16 años en el poder de Viktor Orban.

En Vox impera la desolación toda vez que en 2024 decidieron abandonar a los Conservadores y Reformistas (ECR), el grupo abanderado por Giorgia Meloni, y unirse a los Patriotas por Europa, la familia creada por Orban en el Parlamento Europeo. Y así lo dejó de manifiesto ayer mismo el líder del partido, Santiago Abascal, a través de las redes sociales. "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orban la pone en peligro".

Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orban la pone en peligro. Orban deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 12, 2026

Un estado de ánimo similar se reflejaba este lunes en el rostro de la portavoz de Vox en la Asamblea. "Yo no soy portavoz de internacional, como otras que no les gusta hablar de Madrid, pero sí le voy a contestar", replicó Isabel Pérez Moñino cuando fue preguntada en la rueda de presa posterior a la Junta de Portavoces. "Es un resultado que sin duda pone en peligro la estabilidad y, sobre todo, las fronteras de Hungría".

"Tenemos que recordar que Víktor Orban ha sido socio del PP durante once años y cuando se separan comienza la mayor cacería contra él", opinó la portavoz. "Estamos ante una batalla muy dura y solamente queda Vox", dijo también.

En el extremo opuesto se presentaron las portavoces de PSOE y Más Madrid. Tanto Mar Espinar como Manuela Bergerot se felicitaron por este resultado electoral, obviando que el claro vencedor es un conservador-liberal y que la izquierda sacó "cero escaños", como luego les recordaría el popular Carlos Díaz Pache.

"Quiero comenzar hoy aquí celebrando la derrota del ultra Orban y alegrándome por la victoria aplastante de un candidato que cree en Europa y cree en la democracia", lanzó la socialista en su arranque, y la jefa de la oposición añadió: "Hoy es un mal día para los reaccionarios del mundo y para Isabel Díaz Ayuso, […]. Ayuso es la Orban de Chamberí, una política que se ha dedicado en cuerpo y alma a atacar a la sociedad madrileña cortando la financiación de los servicios públicos, exactamente igual que Orban, que trata de controlar los medios de comunicación públicos y privados, y que ha puesto a las universidades y al pensamiento crítico en el punto de mira, exactamente igual que Orban su inspirador y su modelo. Así que hoy es un mal día para Isabel Díaz Ayuso y, por tanto, un buen día para la democracia en Europa. Y quiero transmitir al pueblo de Hungría todo mi apoyo e este camino que ahora se abre para recuperar la democracia plena".

También el portavoz del PP felicitó al triunfante vencedor. "La ultraizquierda en Madrid celebra una victoria del Partido Popular Europeo y eso es una buena noticia. No tienen otra cosa que celebrar porque en Hungría la izquierda ha sacado cero escaños, que es el camino que va a seguir Sumar allá donde se presente y el camino que han tenido ya en algunas de las elecciones que se han celebrado. omo no pueden celebrar sus propias victorias, celebran las del Partido Popular. Si se quieren pasar al PP, pueden empezar por votar a favor de nuestras iniciativas", dijo con sornan Pache.