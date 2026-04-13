Hito en la sanidad madrileña: La Paz realiza el primer implante coclear en España asistido por un brazo robótico

El Hospital Universitario La Paz ha marcado un antes y un después en la cirugía otológica en España al realizar por primera vez una inserción de implante coclear asistida por un brazo robótico. Este avance supone un paso significativo para mejorar los resultados auditivos en pacientes con sordera profunda, gracias a una técnica que incrementa notablemente la precisión durante la intervención.

El procedimiento consiste en introducir un electrodo en el interior de la cóclea, una estructura del oído interno especialmente delicada encargada de transformar las vibraciones sonoras en señales que el cerebro interpreta como sonido. La clave del éxito radica en realizar esta inserción de forma extremadamente lenta, constante y sin variaciones que puedan dañar los tejidos.

Hasta ahora, esta fase dependía exclusivamente del pulso del cirujano, lo que dificultaba mantener una velocidad tan reducida durante varios minutos. La incorporación del brazo robótico permite realizar el proceso a una velocidad constante de 0,1 milímetros por segundo, evitando oscilaciones y garantizando una presión uniforme.

Estimular el nervio auditivo y recuperar la audición

El jefe de servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario La Paz y catedrático de ORL de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Gavilán, explica el funcionamiento del implante: "Un implante coclear es una tecnología que permite que las personas que no oyen recuperen la audición y para eso lo que hacemos es meter una especie de alambrito dentro del caracol y con ese alambre conectado al exterior a los aparatos electrónicos adecuados se consigue recuperar, estimular el nervio auditivo y recuperar la audición".

Además, subraya el salto que supone esta innovación tras décadas de paciencia: "Nosotros llevamos haciendo implantes cocleares desde el año 90, llevamos 36 años haciendo implantes cocleares y durante todos estos años la tecnología ha ido evolucionando y lo que no hemos conseguido mejorar humanamente es la inserción del electrodo, es la primera inserción con brazo robótico que se hace en España".

Según el experto, supone una "gran ventaja para el paciente", de forma que la intervención resulta menos "traumática" y "más suave", consiguiendo que "los resultados vayan a ser mejores hoy y en el futuro".

El avance cobra especial relevancia en un contexto en el que han cambiado las indicaciones del implante coclear, cada vez más dirigido a pacientes con algo de audición residual, lo que exige intervenciones más cuidadosas.

Diferencia entre el implante coclear y el audífono

En este sentido, Luis Lassaletta, líder del grupo "Investigación en Otoneurocirugía" de La Paz y Profesor Titular de Otorrinolaringología, diferencia entre el implante coclear y el audífono, ya que, según explica, "el audífono amplifica la energía sonora y el implante coclear transmite la energía sonora en impulsos eléctricos, con lo cual recurrimos al implante coclear cuando ya tenemos una sordera profunda, cuando ya la persona no oye nada".

Asimismo, Lassaletta destaca el papel del brazo robótico en este cambio: "Lo que ha marcado la diferencia es el desarrollo de brazos robóticos que son capaces en el momento de la inserción de colocar e insertar despacio la guía de eléctrodos del implante para que entre en la cóclea muy despacio y tengamos la posibilidad de preservar los restos auditivos".

Este tipo de tecnología permite, según los especialistas, mejorar la preservación de la audición residual y optimizar los resultados a largo plazo, consolidando a La Paz como uno de los centros de referencia en implantes cocleares en España.

40 intervenciones al año

El Servicio de Otorrinolaringología de La Paz cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento de la hipoacusia y es uno de los centros de referencia en implantes cocleares en España. Cada año realiza alrededor de 40 intervenciones de este tipo y atiende a unos 400 pacientes, consolidando su papel en este ámbito.

Este avance, ahora reforzado con la asistencia robótica, abre la puerta a intervenciones más seguras, precisas y con mejores perspectivas a largo plazo para los pacientes.