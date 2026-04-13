Madrid asesora a cerca de 900 pymes y organismos públicos en su transformación digital a través del programa EDIH

La Comunidad de Madrid ha prestado servicio en los últimos tres años a cerca de 900 pymes y administraciones públicas en la primera fase del proyecto EDIH Madrid Region, uno de los hubs seleccionados por la Comisión Europea (CE) para ayudar a la transformación digital de empresas e instituciones. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Europa Digital, una herramienta diseñada por el Ejecutivo comunitario para lograr los objetivos marcados en la estrategia de digitalización.

Desde su arranque en el año 2022 y hasta el pasado 31 de diciembre, este consorcio -compuesto por 11 organismos- ha supuesto un punto de encuentro entre profesionales, emprendedores, centros de negocio, universidades y unidades de I+D.

Gracias a una dotación presupuestaria de aproximadamente tres millones de euros procedentes de fondos europeos, se ha logrado asesorar en más de 2.500 ocasiones a distintas compañías y entidades del sector público.

En total, 872 organizaciones se han sometido al Test de Madurez Digital (DMA), que es el primer paso que ofrece este recurso para modernizar una empresa y conocer su nivel tecnológico. De estas, 670 han accedido a probar nuevas herramientas antes de invertir en ellas y 607 han recibido asesoramiento financiero destinado a mejorar su capacidad de crecimiento.

Además, el proyecto ha organizado 330 acciones encaminadas a ampliar los contactos, acceder a redes de colaboración y promover oportunidades. A su vez, un total de 1.600 profesionales pertenecientes a los entes participantes han participado en formaciones con el objetivo de reforzar sus competencias en este ámbito.

Helpdesk de IA

El pasado mes de enero se dio luz verde a la segunda fase de EDIH Madrid Region, más especializada y enfocada en la Inteligencia Artificial (IA). Con un presupuesto de 5,7 millones de euros, se prevé apoyar a 1.000 compañías en sus procesos de innovación, ofrecerles más de 1.500 servicios y atraer nuevos proyectos de inversión.

Entre las novedades más destacadas de esta etapa, se encuentra la futura puesta en marcha del Helpdesk de IA. A través de este servicio, las empresas y administraciones podrán recibir asesoramiento sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en sus negocios.

El Gobierno regional impulsa este nuevo consorcio, integrado por entidades como la Fundación para el Conocimiento madri+d, la Universidad Carlos III, la Universidad Politécnica de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), EIT Digital España, EIT Digital o PONS IP.

También participan la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM), el Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid.